"Люди против ментовского беспредела": Шнуров поддержал Голунова стихами

Фронтмен "Ленинграда" Сергей Шнуров в привычной для себя, стихотворной, форме высказал слова поддержки пребывающему под домашним арестом по обвинению в сбыте наркотиков журналисту-расследователю Ивану Голунову. Новым опусом музыкант поделился в своем Instagram.
В тексте лирического произведения Шнуров рассказывает не только о коррупционерах во власти, но и вспоминает волну общественного резонанса, поднявшуюся после протестов в Екатеринбурге и в Шиесе Архангельской области:
"Если пишешь что-то неуклонно,
Про лазутчиков в общественный карман,
То, ты либо пятая колонна,
Либо, что скорее, наркоман.
Третьего здесь не дано, наверно.
Кто в своём уме попрет на боссов?
Но повисло что-то, стало скверно.
Люди против храмов и отбросов,
Против ментовского беспредела
Встали и подали голоса!
А госпропаганда все … [нецензурно - врала]
«Светлая настала полоса!»".
Вечером 8 июня спецкор "Медузы" был заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Своей вины он не признает, утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили, а также избивали при задержании. Сторона его защиты будет обращаться в ЕСПЧ.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн известил, что дело в отношении Голунова передали из полиции в Следком.
Журналист является автором множества резонансных расследований. ЗАКС.Ру подробно рассказал о некоторых из них.