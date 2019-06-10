"Люди против ментовского беспредела": Шнуров поддержал Голунова стихами

Фронтмен "Ленинграда" Сергей Шнуров в привычной для себя, стихотворной, форме высказал слова поддержки пребывающему под домашним арестом по обвинению в сбыте наркотиков журналисту-расследователю Ивану Голунову. Новым опусом музыкант поделился в своем Instagram.

В тексте лирического произведения Шнуров рассказывает не только о коррупционерах во власти, но и вспоминает волну общественного резонанса, поднявшуюся после протестов в Екатеринбурге и в Шиесе Архангельской области:

"Если пишешь что-то неуклонно,

Про лазутчиков в общественный карман,

То, ты либо пятая колонна,

Либо, что скорее, наркоман.

Третьего здесь не дано, наверно.

Кто в своём уме попрет на боссов?

Но повисло что-то, стало скверно.

Люди против храмов и отбросов,

Против ментовского беспредела

Встали и подали голоса!

А госпропаганда все … [нецензурно - врала]

«Светлая настала полоса!»".

Вечером 8 июня спецкор "Медузы" был заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Своей вины он не признает, утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили, а также избивали при задержании. Сторона его защиты будет обращаться в ЕСПЧ.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн известил, что дело в отношении Голунова передали из полиции в Следком.

Журналист является автором множества резонансных расследований. ЗАКС.Ру подробно рассказал о некоторых из них.