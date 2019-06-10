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18:15

"Люди против ментовского беспредела": Шнуров поддержал Голунова стихами

фото ЗакС политика "Люди против ментовского беспредела": Шнуров поддержал Голунова стихами

Фронтмен "Ленинграда" Сергей Шнуров в привычной для себя, стихотворной, форме высказал слова поддержки пребывающему под домашним арестом по обвинению в сбыте наркотиков журналисту-расследователю Ивану Голунову. Новым опусом музыкант поделился в своем Instagram.

В тексте лирического произведения Шнуров рассказывает не только о коррупционерах во власти, но и вспоминает волну общественного резонанса, поднявшуюся после протестов в Екатеринбурге и в Шиесе Архангельской области:

 

"Если пишешь что-то неуклонно, 

Про лазутчиков в общественный карман,

То, ты либо пятая колонна, 

Либо, что скорее, наркоман. 

Третьего здесь не дано, наверно. 

Кто в своём уме попрет на боссов? 

Но повисло что-то, стало скверно. 

Люди против храмов и отбросов, 

Против ментовского беспредела 

Встали и подали голоса! 

А госпропаганда все … [нецензурно - врала]

 «Светлая настала полоса!»".

Вечером 8 июня спецкор "Медузы" был заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Своей вины он не признает, утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили, а также избивали при задержании. Сторона его защиты будет обращаться в ЕСПЧ.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн известил, что дело в отношении Голунова передали из полиции в Следком.

Журналист является автором множества резонансных расследований. ЗАКС.Ру подробно рассказал о некоторых из них.

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19:05   Игорь  
Я борец за справедливость,
Наложить в любой карман,
Но преследуя правдивость,
Тоже, что …… в стакан.
С детства режу правду матку,
Я, на личности не глядя.
Замечал Невзоров хватку,
И в Парнасе некий дядя.
Как Вийон я всех уделал
В комитете по культуре.
Я давно уж мастер зрелый,
Хоть и жил при диктатуре…

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