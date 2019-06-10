СМИ: Кремль хочет снизить градус недовольства из-за дела Голунова до "Прямой линии"

Администрация президента хотела бы снизить градус общественного недовольства, вызванный преследованием журналиста "Медузы" Ивана Голунова до "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, сообщает издание "Проект" со ссылкой на собственные источники среди чиновников и сотрудников АП.

Традиционная "Прямая линия" запланирована на 20 июня. К этому дню скандальную историю с обвинениями в адрес журналиста-расследователя высокопоставленные чиновники хотели бы завершить. По данным "Проекта", глава администрации президента Антон Войно якобы согласовывал решение о том, чтобы журналиста помеситили под домашний арест, а не в СИЗО, а его заместитель поспособствовал заявлениям в поддержку Голунова от лояльных Кремлю СМИ.

"Проект" также утверждает, что источник издания в силовых структурах сомневается, что вопрос окончательного освобождения Голунова будет решен так быстро, но признает, что все к этому идет. «Такое ощущение, что у МВД вообще нет никаких доказательств его вины», — цитирует "Проект" своего собеседника, пожелавшего остаться анонимным.

Напомним, Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. В суде Голунов заявил, что ему угрожали из-за работы над расследованием о похоронном бизнесе в Москве.

Одиночные пикеты журналистов и общественных активистов ежедневно проходят по всей стране с 7 июня. Открытое письмо в МВД, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет подписали более 7,5 тысяч сотрудников СМИ. Петицию на change.org с требованием освободить журналиста и выяснить все подробности его задержания подписали более 140 тысяч человек. 10 июня издания "Коммерсант", "Ведомости" и РБК впервые вышли с одинаковыми обложками - в поддержку журналиста Ивана Голунова.