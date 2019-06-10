Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:59

Московский суд отменил решение об аресте 4,3 млн рублей на счетах Абызова

фото ЗакС политика Московский суд отменил решение об аресте 4,3 млн рублей на счетах Абызова

Московский городской суд 10 июня отменил решение об аресте 4,3 млн рублей на банковских счетах экс-министра Михаила Абызова, сообщает ТАСС

"Постановление Басманного районного суда от 16 апреля 2019 года отменить, передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе", - цитирует агентство пресс-службу суда.

В апреле суд арестовал счета экс-министра вместе с двумя домами в Подмосковье, тремя квартирами и другой недвижимостью чиновника. По мнению следствия, Абызов пытался вывести средства со своего счета.

По версии следствия, Абызов, пользуясь своим высоким статусом, в составе организованной группы похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области и вывез эти деньги за границу. Под стражей он, задержанный в марте, останется как минимум до 25 июля.

В правительстве Дмитрия Медведева он работал с 2012 по 2018 годы - до тех пор, пока саму его должность не упразднили.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:37    
Пощипают и выпустят.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
19:45 "Движение демократического обновления" Амосова получило регистрацию в Минюсте

19:15 Москалькова: Большинство россиян негативно оценивают уровень соблюдения прав человека

19:09 Передовицу "Коммерсанта" о Голунове полиция в Петербурге назвала "средством агитации"

18:59 Московский суд отменил решение об аресте 4,3 млн рублей на счетах Абызова   1

18:38 СМИ: Кремль хочет снизить градус недовольства из-за дела Голунова до "Прямой линии"

18:15 "Люди против ментовского беспредела": Шнуров поддержал Голунова стихами   1

17:58 Хинштейн: Дело Голунова передано из МВД в Следственный комитет по Москве

17:46 Суд по задержанной активистке «Весны» перенесли на 11 июня

17:45 Смольный одобрил строительство "сказочного" парка "Лукоморье" в Пушкине

17:35 Артем Лоскутов: В деле Голунова откатить назад проблематично

17:31 Суд освободил главу грозненского "Мемориала" Титиева по УДО   1

17:16 Достройка проблемного ЖК "Охта Модерн" обойдется в почти 800 млн рублей

16:54 Экс-полковник Захарченко приговорен к 13 годам колонии

16:46 "Весна" подала в Смольный уведомление о митинге в поддержку Ивана Голунова   4

16:45 ОНК: МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.