Передовицу "Коммерсанта" о Голунове полиция в Петербурге назвала "средством агитации"

Во время пикета на Невском проспекте в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова полиция запретила присутствующим читать сегодняшний выпуск газеты "Коммерсант". Правоохранители сочли первую полосу СМИ "средством агитации".

Издания "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли 10 июня с одинаковыми первыми полосами. На них размещался слоган "Я/МЫ Иван Голунов" и заявление от редакций в поддержку преследуемого журналиста.

У Гостиного двора сегодня проходит очередная серия одиночных пикетов сотрудников СМИ, выступающих за прекращение дела в отношении их коллеги из "Медузы". Главный редактор издания MR7 Сергей Ковальченко взял с собой на мероприятие свежий выпуск "Коммерсанта". Стоя в отдалении от пикетирующих, он держал газету в руках. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, к Ковальченко вскоре подошел сотрудник правоохранительных органов и потребовал убрать "средство агитации". По словам полицейского, на газете написано нечто, похожее на содержание плаката участника акции, поэтому газету доставать нельзя даже для того, чтобы просто почитать прессу на улице.

"У вас написано: "Я, Мы Иван Годунов", - начал объяснять полицейский. Журналисты поправили правоохранителя, сообщив, что фамилия журналиста Голунов. Тогда полицейские признались, что вообще не знают, о ком речь.

На сегодняшней акции в поддержку находящегося под домашним арестом журналиста "Медузы" собралось около двух десятков человек. С плакатами в пикетах уже стояли трое сотрудников СМИ.

Напомним, Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. В суде Голунов заявил, что ему угрожали из-за работы над расследованием о похоронном бизнесе в Москве.

Одиночные пикеты журналистов и общественных активистов ежедневно проходят по всей стране с 7 июня. Открытое письмо в МВД, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет подписали более 7,5 тысяч сотрудников СМИ. Петицию на change.org с требованием освободить журналиста и выяснить все подробности его задержания подписали более 140 тысяч человек.

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