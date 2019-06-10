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19:45

"Движение демократического обновления" Амосова получило регистрацию в Минюсте

фото ЗакС политика "Движение демократического обновления" Амосова получило регистрацию в Минюсте

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов и глава "Движения демократического обновления" Сергей Назаров 10 июня получили в управлении Минюста по Петербургу свидетельство о регистрации своей организации. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в пресс-службе Амосова.

По словам депутата, процесс регистрации оказался непростым и был связан с рядом сложностей, которые пришлось преодолевать с большими трудностями.  

- Мне кажется, что в обществе есть запрос на обновление, - заявил Михаил Амосов. - Последние события, связанные с задержанием Ивана Голунова, показали, что есть запрос на то, чтобы правил закон, чтобы не было произвола, чтобы полиция работала под гражданским контролем. Самое главное – это законность, подотчётность власти гражданскому обществу. Мы вместе, наше движение и, я уверен, все петербуржцы, будем отстаивать эти ценности.

Движение планирует направить свою активность на реформирование муниципальной и районной власти для обеспечения реального народовластия, через возвращение системы районных советов депутатов и восстановление подотчетности глав районов избирателям, подчеркнул в свою очередь Назаров.

О создании "Движения демократического обновления" бывший член партии "Яблока" Михаил Амосов заявил в ноябре 2018 года. К организации примкнули покинувшие ряды "Яблока" сторонники депутата, не согласные с политикой федерального руководства партии. 

Напомним, Михаил Амосов подал в Горизбирком документы о своем участии в выборах в качестве кандидата в губернаторы. Он выдвигается от "Гражданской платформы". 



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