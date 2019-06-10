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10 июня, 20:29

Москалькова считает, что Голунова можно было отпустить под подписку о невыезде

фото ЗакС политика Москалькова считает, что Голунова можно было отпустить под подписку о невыезде

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что решение по мере пресечения для журналиста "Медузы" Ивана Голунова было взвешенным, самостоятельным и основанным на внутреннем убеждении судьи. Об этом омбудсмен рассказала "Медузе". 

По словам Москальковой, она выразила свою обеспокоенность о ходе дела Голунова в беседе с президентом Владимиром Путиным. "Президент положительно отреагировал на эти посылы. Он не то что в курсе дела — на самых первых этапах его советник [Антон] Кобяков реагировал самым активным образом. Я считаю, что это сыграло очень большую роль в том, чтобы здесь не было корпоративного интереса и попытки уйти от объективности в рассмотрении этого дела", - рассказала она.

Омбудсмен полагает, что в случае с журналистом "Медузы" можно было бы отпустить его под подписку о невыезде. Однако она считает, что суд в итоге принял достойное решение. "<...> я считаю, что вполне можно было решить вопрос и о подписке о невыезде, — я не могу критиковать суд, и в данном случае он действительно вынес взвешенное решение, основанное на внутреннем убеждении судьи, и [они] проявили свою самостоятельность. Это очень важно", - заявила она.

Кроме того, уполномоченный по правам человека отметила, что запрос общественности по делам о незаконном обороте наркотиков небезоснователен. "Сегодня я уже не знаю, что нужно было сделать, чтобы до такой степени дискредитировать расследование именно преступлений о незаконном обороте наркотиков", - цитирует издание Москалькову.

Напомним, Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. В суде Голунов заявил, что ему угрожали из-за работы над расследованием о похоронном бизнесе в Москве.

Одиночные пикеты журналистов и общественных активистов ежедневно проходят по всей стране с 7 июня. Открытое письмо в МВД, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет подписали более 7,5 тысяч сотрудников СМИ. Петицию на change.org с требованием освободить журналиста и выяснить все подробности его задержания подписали более 140 тысяч человек.    

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