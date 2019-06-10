В Горизбирком подал документы еще один желающий стать губернатором Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила, что документы о выдвижении в губернаторы 10 июня подал еще один желающий занять кресло главы города - Владимир Кузнецов.

Кандидат планирует участвовать в гонке как самовыдвиженец. Это значит, что кроме 155 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку ему придется собрать еще 76 369 подписей петербуржцев.

Уже 22 кандидата подали документы в Горизбирком. В качестве самовыдвиженцев в выборах примут участие также врио губернатора Александр Беглов, временно неработающий (как указано в справке ГИК) предприниматель Владислав Бузаров, лидер движения "Бездомный дольщик" Александр Головко, экс-омбудсмен Игорь Михайлов, главный редактор газеты "Трезвый Петроград", уличный художник Анатолий Обросков и представитель Пиратской партии Павел Рассудов.

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