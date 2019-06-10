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Медиатека

10 июня, 22:42

"Я/МЫ Иван Голунов": Четвертый день пикетов в поддержку корреспондента "Медузы"

В Петербурге четвертый день подряд продолжаются пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на Невском проспекте у Гостиного двора. Как и в прошлые дни, правоохранители держались спокойно, хотя передовицы свежего выпуска газеты «Коммерсантъ» приняли за средство наглядной агитации. О том, как прошел этот четвертый вечер пикетов – в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

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Как и в другие дни, акция прошла спокойно и мирно: журналисты, активисты и другие сочувствующие сменяли друг друга на одной точке, постояв в очереди, полицейские переписывали данные, предупреждали об ответственности и отходили. Однако им не понравилось то, что неподалеку от пикетов несколько человек достали выпуски газеты «Коммерсантъ» от 10 июня, с первой полосой, посвященной Голунову. В новых номерах «Коммерсанта», «Ведомостей» и РБК передовица была с единым слоганом «Я/МЫ Иван Голунов» и совместным заявлением редакции в поддержку журналиста.

Едва главный редактор MR7 Сергей Ковальченко взял газету в руки, к нему подошел полицейский и потребовал убрать «средство агитации». Содержимое первой полосы ему показалось похожим на содержание плаката участника, так что газету, по его убеждению, разворачивать для чтения было нельзя. Спустя некоторое время с той же претензией обратились к еще одной девушке. Всего у «Гостиного двора» собралось в общей сложности порядка 50 человек.

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Тем временем расследование дела Голунова продолжается: дело истребовала Генпрокуратура, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. С какой целью – для проверки или изменения подследственности – пока неясно. До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что дело передано в Следственный комитет, но СК эту информацию опроверг.

Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. На пакетах с наркотиками из дела Голунова нашли ДНК нескольких человек, передает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД. Ожидается, что результаты экспертизы будут готовы во второй половине дня 11 июня.

Редакция ЗАКС.Ру считает, что преследование Ивана Голунова может быть связано с его профессиональной деятельностью. Дело против Голунова - дело против всех журналистов, против всех читателей СМИ, и оно должно быть прекращено. Мы собрали ссылки на пять самых важных расследований журналиста.


Текст и фото: Екатерина Хабидулина



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10 июня, 23:20    
Ранее сотрудник портала, который принято относить к холдингу Евгения Пригожина, Олег Дилимбетов подписал петицию в поддержку Ивана Голунова.
«За наркотики у нас в России сидит большинство. За это привлечь проще всего, в том числе и человека невиновного. С депутатом ЗакСа Резником все вышло не очень (на него в Петербурге устроили травлю, обвиняя в употреблении растительного наркотика — прим. ред.), поэтому действовать необходимо радикальнее — сразу показывать, что что-то есть. Мне кажется, что это все складывается в последовательную нехорошую историю, а потому пока не могу поверить в неангажированность этого уголовного дела», — пояснил он порталу «Открытые медиа», и, видимо, за это мнение и был уволен. Напомним, именно «Невские новости», которые в СМИ связывают с Евгением Пригожиным и «фабрикой троллей», раскручивали историю с депутатом Максимом Резником, который якобы употре[цензура]ет наркотики. Не слишком высокая оценка этой деятельности внештатным автором могла оказаться даже большой проблемой, чем поддержка Голунова.
https://www.fontanka.ru/2019/06/10/154/print.html

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