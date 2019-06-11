Скончался депутат ЗакСа Павел Зеленков

На 51-м году жизни скончался член фракции “Единая Россия” в Законодательном собрании Петербурга Павел Зеленков. Об этом на своей странице в Instagram в ночь на 11 июня сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Зеленкова избрали депутатом ЗакСа в 2016 году. Он был членом бюджетно-финансового комитета и комиссии по устройству государственной власти. За время работы в региональном парламенте депутат стал авторам 15 законодательных инициатив, большинство из них Зеленков подготовил совместно с лидером фракции единороссов Александром Тетердинко.

В частности, они предлагали поднять штрафы за нелегальную наружную рекламу и дать возможность жертвам политрепрессий получать бесплатную юридическую помощь.

Ранее Зеленков работал главой МО Звездное. Он также был членом общественного совета ОСОО «Российский Союз Боевых Искусств».

В 1987-1989 Зеленков принимал участие в боевых действиях в Афганистане в звании сержанта.

О причинах смерти политика пока не сообщается.

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