РЖД отменило остановку поездов в Шиесе, где протестуют против свалки

РЖД отменило остановку поездов на станции Шиес в Архангельской области, передает «Дождь».

Представители РЖД пояснили, что с 25 июня остановка в Шиесе будет «носить технический характер», билеты туда не продаются. По словам железнодорожников, в декабре 2018 года станция в Шиесе действовала для «технической остановки пассажирских поездов для доставки сотрудников железной дороги к месту работы». Затем там решили ввести новый график движения для изучения пассажирского спроса.

В Шиесе продолжаются протесты местных жителей против мусорного полигона. Столкновения активистов с представителями ЧОП и ОМОН близ станции происходят практически каждый день уже несколько месяцев. Граждане мешают завозить технику и топливо, выстраиваясь живой стеной. Время от времени их бьют, задерживают и крупно штрафуют, но протесты продолжаются.