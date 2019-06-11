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9:58

На изъятых из квартиры Голунова предметах не нашли его отпечатков пальцев

фото ЗакС политика На изъятых из квартиры Голунова предметах не нашли его отпечатков пальцев

Ни на одном из предметов, изъятых при обыске в квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не удалось найти его отпечатков, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

На пакетах с наркотиками найдены ДНК нескольких человек, передает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД. Полные результаты экспертизы должны быть готовы во второй половине дня 11 июня, их опубликуют сразу по готовности, пообещали в полиции.

Иван Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. Его дело истребовала прокуратура.

Редакция ЗАКС.Ру считает, что преследование Ивана Голунова может быть связано с его профессиональной деятельностью. Дело против Голунова - дело против всех журналистов, против всех читателей СМИ, и оно должно быть прекращено. Мы собрали ссылки на пять самых важных расследований журналиста.

В Москве и Петербурге продолжаются пикеты в поддержку Голунова.

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11:57    
Голунов - опытный и хитрый наркоторговец, в перчатках работал, подонок!

10:21   petrturov   petrturov1987118lfmy@mail.ru
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

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