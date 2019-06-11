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10:31

Инициаторы марша в поддержку Голунова предложили мэрии Москвы переговоры в прямом эфире

фото ЗакС политика Инициаторы марша в поддержку Голунова предложили мэрии Москвы переговоры в прямом эфире

Инициаторы марша в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в Москве хотят обсудить акцию со столичной мэрией в прямом эфире «Дождя» 11 июня, сообщается в группе марша в Facebook.

По словам инициаторов, вечером 10 июня заместитель мэра Москва Александр Горбенко связался с журналистом Ильей Азаром и пригласил на встречу, чтобы обсудить марш и вопросы безопасности мероприятия. Азар, обсудив предложение с другими инициаторами марша, сообщил, что не готов вести с мэрией «кулуарные переговоры за спиной 20 000 человек», которые выразили интерес к шествию.

«Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым, и готовы обсудить то, как вы обеспечите безопасность людей, в прямом эфире "Дождя" 11 июня», - говорится в ответе инициаторов.

Горбенко обещал перезвонить позже, на 9:30 11 июня ответ инициаторы пока не получили. «Мы надеемся, что мэрия сделает все для обеспечения безопасности участников акции, и по-прежнему готовы на публичную встречу», - отметили в группе. Марш в поддержку Голунова запланирован на 12 июня.

Иван Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. Его дело истребовала прокуратура.

Редакция ЗАКС.Ру считает, что преследование Ивана Голунова может быть связано с его профессиональной деятельностью. Дело против Голунова - дело против всех журналистов, против всех читателей СМИ, и оно должно быть прекращено. Мы собрали ссылки на пять самых важных расследований журналиста.

В Москве и Петербурге продолжаются пикеты в поддержку Голунова.

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