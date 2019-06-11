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10:52

Макаров выразил соболезнования в связи со смертью депутата ЗакСа Зеленкова

фото ЗакС политика Макаров выразил соболезнования в связи со смертью депутата ЗакСа Зеленкова

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким депутата Павла Зеленкова, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Макаров назвал Зеленкова «коллегой, другом и товарищем» и напомнил, что он служил в России, в том числе в Афганистане, «проявив мужество и героизм». Зеленков «заслужил огромное уважение» среди коллег-депутатов и избирателей, отметил спикер.

«Мы всегда будем помнить о нем как о порядочном, интеллигентном, скромном и отзывчивом человеке», - сказал Макаров.

Павел Зеленков умер на 51-м году жизни. Он был членом бюджетно-финансового комитета и комиссии по устройству государственной власти, автором 15 законодательных инициатив. В том числе он совместно с лидером фракции единороссов предлагал поднять штрафы за нелегальную наружную рекламу и дать возможность жертвам политрепрессий получать бесплатную юридическую помощь.



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