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11:48

Адвокаты обжаловали домашний арест Ивана Голунова

фото ЗакС политика Адвокаты обжаловали домашний арест Ивана Голунова

Адвокаты корреспондента «Медузы» Ивана Голунова обжаловали в Мосгорсуде решение Никулинского суда Москвы о домашнем аресте, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По словам Бадамшина, защита попросит отменить решение суда о домашнем аресте как незаконное и необоснованное. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде будет известна позднее.

Иван Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. Его дело истребовала прокуратура.

Редакция ЗАКС.Ру считает, что преследование Ивана Голунова может быть связано с его профессиональной деятельностью. Дело против Голунова - дело против всех журналистов, против всех читателей СМИ, и оно должно быть прекращено. Мы собрали ссылки на пять самых важных расследований журналиста.

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13:10    
12:36 Преступники могут быть любой профессии и должности, от разнорабочего до президента, но доказывать совершение преступления надо не с помощью совершения другого преступления.

12:36    
12:28. Вот почему среди священников полно педофилов, насильников, а среди журналистов не может быть наркоторговца???????

12:28    
12:02 Не случайно такой любитель сталинских извращений, как ты, Саша, пытается доказать право на подтасовки у правоохранительных органов, если это политически целесообразно для действующей власти. У тебя это вызывает ностальгию по методам подручных Ягоды-Ежова-Берии?

12:02    
В России МИЛЛИОНЫ наркоманов, ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ(!!!!!!!!!!) торговцев наркотой! Почему среди них не может быть Голунова??? Тем более у полиции на него есть доказуха???

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