Адвокаты обжаловали домашний арест Ивана Голунова

Адвокаты корреспондента «Медузы» Ивана Голунова обжаловали в Мосгорсуде решение Никулинского суда Москвы о домашнем аресте, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По словам Бадамшина, защита попросит отменить решение суда о домашнем аресте как незаконное и необоснованное. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде будет известна позднее.

Иван Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. Его дело истребовала прокуратура.

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