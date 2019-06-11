Жители Всеволожского района просят присоединить их к Петербургу

Жители Всеволожского района просят врио губернатора Петербурга Александра Беглова присоединить район к городу, петиция на Change.org на 12:10 11 июня набрала уже 3,7 тысячи голосов.

Автор петиции привел в пример территории Новой Москвы, присоединенной к столице и увеличившей ее территорию в 2,5 раза. Во Всеволожском районе живут до 350 тысяч человек, а если считать тех, кто в Ленобласти не зарегистрирован – то около 800 тысяч. Жители городов – Сертолово, Мурино, Новое Девяткино, Кудрово, Всеволожск – работают в Петербурге и платят там налоги, но не получают социальных услуг в полном объеме, указано в петиции. Небольшой бюджет Ленобласти «размазывается на огромную территорию», считает автор.

Жители Всеволожского района жалуются, что платежи по ЖКХ гораздо выше, чем в Петербурге. Так, один из комментаторов пожаловался, что приходится платить «ЖКХ 150%», и это «грабеж среди бела дня».

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