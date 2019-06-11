Горизбирком решил опубликовать на своем сайте информацию о работе ИКМО

Горизбирком намерен опубликовать информацию о работе избирательных комиссий городских муниципальных образований. Соответствующее решение принято на заседании городской комиссии 11 июня.

Постановление представил член ГИКа Алексей Березин. Он пояснил, что опубликовать предлагается важную для кандидатов в муниципальные депутаты информации. В частности, копию документа о назначении выборов, копию решения муниципального совета с данными о количестве избирателей, утвержденные формы для подачи заявления о выдвижении в кандидаты в мундепы, а также утвержденные формы об источниках дохода, время работы с адресом комиссий и другая информация.

Это слишком большой объем информации, заявила на заседании член ГИК Алла Егорова. По ее мнению, все данные надо опубликовать на сайтах ИКМО. На сайте же городской комиссии можно разместить информацию о назначении выборов, режим работы, округа, адрес и телефон, считает Егорова. Ей возразили Березин и другие члены ГИК.

Березин отметил, что ИКМО могут принять не рекомендованные Горизбиркомом формы заявлений о выдвижении и доходах с финансовым отчетом. Тогда разная информация на двух сайтах может ввести потенциального кандидата в мундепы в заблуждение, считает член ГИК. Он добавил, что вся предложенная для размещения информация является важной.

- Исходя из моего доклада, там нет лишних моментов, которые не было бы необходимости размещать на нашем сайте. Мы, например, можем не размещать, на кого возложены полномочия: на окружную избирательную комиссию или на созданные окружные избирательные комиссии. Избиратель, который желает стать кандидатом, вынужден будет, также как и политические партии, искать в 107 муниципальных образованиях, куда сдавать документы, - пояснил Березин.

Его поддержал и председатель ГИКа Виктор Миненко. В итоге решение о публикации информации всё же было принято единогласно. Горизбирком будет публиковать информацию о работе ИКМО после назначения выборов депутатов в муниципальные советы.

Помимо этого, ГИК одобрил увеличение числа отделений «Сбербанка», где кандидаты в мундепы могут открывать свои избирательные счета. В список было добавлено два отделения: в МО «Парголово» и МО «Красненькая речка». Ранее Горизбирком решил, что в каждом муниципальном образовании будет по одному отделению для открытия счетов кандидатами в мундепы.

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