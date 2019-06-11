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13:59

Вишневский просит метро позволить рассказывать о себе, как Беглову

фото ЗакС политика Вишневский просит метро позволить рассказывать о себе, как Беглову

Депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился в ГУП «Петербургский метрополитен» с просьбой согласовать распространение информации о его работе и деятельности в качестве кандидата в губернаторы, сообщил парламентарий.

«Если [врио губернатора Александру] Беглову можно, то можно и мне», - резюмировал Вишневский.

В поддержку Беглова в вестибюлях станций метро собирают подписи как за самовыдвиженца. Волонтеры утверждают, что их работа согласована с руководством подземки. Тем временем петербуржцы жалуются на сбор подписей на рабочих местах, например - в ЦНИИ робототехники.

Пункт 9.29 правил пользования петербургским метрополитеном запрещает осуществлять любую агитационную деятельность, адресованную неограниченному кругу лиц.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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