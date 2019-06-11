Смольный готовит ели и сосны к Новому году

Администрация губернатора 11 июня начала подготовку к новогодним праздникам в Смольном. Чиновники могут закупить искусственные ели и сосны за 100,5 тысяч рублей.

Согласно техзаданию, администрации необходимы две ели высотой 150-160 см с не менее чем 380 веточками. Гирлянды и украшения не требуются. Каждая елочка оценивается в 4,3 тысячи рублей. Небольшие (60-70 см) искусственные сосны нужны в количестве 20 штук. Не менее 50 зеленых веточек должны быть с эффектом инея. Такие элементы праздничного декора оцениваются в 1 780 рублей за штуку.

Не обойдется будущий праздник и без больших елей. Искусственные деревья высотой 240-250 см украсят Смольный в количестве трех штук. Каждая большая ель может стоить более 18 тысяч рублей.