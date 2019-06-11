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Новости

14:26

Власти Москвы обратятся в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

фото ЗакС политика Власти Москвы обратятся в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена пожаловаться в прокуратуру из-за марша в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, потому что инициаторы не идут на контакт, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-мэра Москвы Александра Горбенко.

«Мы будем обращаться в прокуратуру. Инициаторы завтрашнего марша не идут на контакт с мэрией для обсуждения безопасности граждан на этом мероприятии. Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя - это серьезный вопрос», - заявил Горбенко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что марш в поддержку Голунова может помешать «праздничной атмосфере»: 12 июня – день России. Вопросы об акциях он назвал прерогативой городских властей.

Ранее инициаторы марша рассказали, что Горбенко предлагал встретиться, в ответ они предложили провести переговоры в прямом эфире, чтобы не вести их «за спиной 20 000 человек», выразивших интерес к шествию. Горбенко обещал перезвонить, но к утру 11 июня ответ инициаторы не получили.

 Иван Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. Его дело истребовала прокуратура.

Редакция ЗАКС.Ру считает, что преследование Ивана Голунова может быть связано с его профессиональной деятельностью. Дело против Голунова - дело против всех журналистов, против всех читателей СМИ, и оно должно быть прекращено. Мы собрали ссылки на пять самых важных расследований журналиста.

В Москве и Петербурге продолжаются пикеты в поддержку Голунова.

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15:23   Serg  
Учитывая много последних шествий и даже концерты обезопасивать надо от "обеспечителей безопасности". У народа сейчас есть право быть безнаказанно избитыми и пытанными. Провокаторов не торогают, а даже девушек и женщин метелят. А в прямом эфире не ответят-там же может быть не согласованный вопрос

15:20    
15:14 Полиции надо обеспечить порядок при проведении мирной демонстрации, а тобой должны бы давно заняться санитары: в голове бродят человеконенавистнические мысли, явно потенциально опасен для окружающих.

15:14    
Организаторы марша-провокаторы и подрывники общественного спокойствия и порядка в столице! Полиции и ФСБ надо быть начеку! Прозападный враг хитёр и коварен!

15:08    
И что мешает Собянину обсудить вопрос безопасности шествия в прямом эфире? Что такого секретного в этом вопросе, что нельзя знать гражданам, его избиравшим?

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