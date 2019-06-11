Матвиенко о деле Голунова: Это либо непрофессионализм, либо головотяпство, либо провокация

Допущенные при задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова нарушения и ошибки полиции вызывают недоверие к следственным органам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ситуация вокруг задержания журналиста Ивана Голунова вызвала большой общественный резонанс, острую реакцию коллег-журналистов, для этого были основания. Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам, что, на мой взгляд, самое плохое в этой истории», - приводит слова Матвиенко ТАСС.

Она привела ряд вопросов, на которые общество должно получить четкие и внятные ответы: почему Голунов без решения суда был задержан более чем на 48 часов? Почему были опубликованы фотографии с другого места, а не из его квартиры, где происходил обыск? Почему во время обыска он не присутствовал?

«Либо это такой уже непрофессионализм, либо это такое головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать», - отметила Матвиенко, подчеркнув, что должно быть проведено самое тщательное расследование. Она пообещала, что Совфед будет держать ситуацию на контроле.

Иван Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. Его дело истребовала прокуратура.

Редакция ЗАКС.Ру считает, что преследование Ивана Голунова может быть связано с его профессиональной деятельностью. Дело против Голунова - дело против всех журналистов, против всех читателей СМИ, и оно должно быть прекращено. Мы собрали ссылки на пять самых важных расследований журналиста.

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