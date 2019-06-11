Навальный опубликовал расследование про семью подполковника ФСБ, которого связывают с делом Голунова

Политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный "явил миру" своё новое расследование, посвященное сотруднику ФСБ Марату Медоеву - силовику, которого оппозиционер называет человеком, "заказавшим" дело спецкора "Медузы" Ивана Голунова.

Несколько дней назад, 9 июня, издание "Проект", ссылаясь на собственные источники, проинформировало общественность о том, что Голунов якобы готовил материал о предполагаемых связях генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева и его коллеги подполковника Медоева со столичным похоронным бизнесом.

В то же время Голунов, выступая в суде, заявил, что ему поступали угрозы от людей, являющихся крупными игроками на рынке ритуальных услуг.

Навальный, основываясь на открытых данных, в том числе - Росреестра, обнаружил, что у семьи Медоевых может имееться имущество на сумму, в сотни раз превышающую средние зарплаты сотрудников ФСБ. Отметим, Медоев-старший - Герой России, заслуженный работник силовых структур. Навальный акцентирует внимание на том, что служащие в ФСБ не имеют права заниматься каким-либо бизнесом.

Между тем, у Медоевых, по утверждению политика, имеются:

200-метровые апартаменты в столичном элитном жилом комплексе "Итальянский квартал": оценочная стоимость жилья - 200 млн рублей; владелец - Медоев-старший.

Две квартиры по 100 кв метров: каждая, заверяет Навальный, стоит порядка 30 млн рублей. Одна - принадлежит сыну, вторая - также отцу.

Двухэтажная квартира площадь 180 "квадратов" за 80 млн рублей: записана на жену Медоева-младшего.

Также Навальный нашел у второй дочери Медоева квартиру за 250 млн рублей - правда, она была продана.

Люксовый автопарк: 6 мотоциклов, три Range Rover, две Audi Q7, Porsche Cayenne, Lexus и три Mercedes разных классов.

Однако самое примечательное предполагаемое "владение" Медоевых, продолжает Навальный, - это нежилое помещение площадью 948 "квадратов", сданное в аренду Московской Автодорожной Инспекции (МАДИ - курирует парковки, штрафы и прочие транспортные нужды столицы). Ведомство ежемесячно платит арендодателю более 2 млн рублей.

Дочь Медоева-старшего замужем за Петром Овсянниковым, который работает в мэрии Москвы и руководит Службой контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты населения. Его отец ранее возглавлял МАДИ. И ныне, отмечает Навальный, приводя выдержку из Росреестра, лично по поручению мэра столицы Сергея Собянина МАДИ получает в аренду помещение, принадлежащее Медоевым.

Помимо прочего, вторая дочь Медоева - Эльда - также работала в мэрии Москвы.

В 2017 году, подводит итог Навальный, Медоев-младший, согласно документам, продал свой BMW X5 Большакову Валерию Михайловичу. Человек с идентичными инициалами является главой отдела в похоронном ГУП "Ритуал".

"Журналист Голунов считает, что подброс ему наркотиков организовал ФСБшник Медоев, крышующий похоронную мафию. ФСБшник Медоев этой самой «похоронной мафии», про которую Голунов готовил расследование, продает свой 6-летний БМВ. Можно ли после такого отрицать наличие прочных неформальных связей между ГУП «Ритуал» и подполковником ФСБ Медоевым?", - подвел черту под расследованием Навальный.