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16:00

Активисту удалось отсудить у МВД 50 тысяч рублей за своё немотивированное задержание

фото ЗакС политика Активисту удалось отсудить у МВД 50 тысяч рублей за своё немотивированное задержание

Петербургскому общественнику Евгению Прокопенко удалось через суд добиться компенсации в размере 50 тысяч рублей за немотивированное задержание на протестной акции в центре города, передает "Фонтанка". Изначально сумма, заявленная им в иске, составляла 740 тысяч рублей.

Прокопенко, стоявшего в одиночном пикете, среди прочих задержали на народном сходе в поддержку фигурантов дел "Нового величия" и "Сети" (признана террористической и запрещена в РФ) 28 октября. Правоохранители доставили его в ОП, где ему пришлось провести 48 часов, получив по выходу протокол на ст. 20.2.2 КоАП (Массовое пребывание граждан, создающее помехи движению) и соответствующий штраф в размере 20 тысяч рублей. Позднее горсуд отменил данное решение, а новое рассмотрение дела было прекращено ввиду обилия процессуальных неточностей. В частности, выписанный протокол Прокопенко не подписал, что не помешало суду его оштрафовать.

Ответчиком по делу было заявлено ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За то, что полицейские нарушили его конституционное право на свободу собраний и задержали его, Прокопенко хотел взыскать с ведомства 740 тысяч рублей - сумму, аналогичная стандартам ЕСПЧ.

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