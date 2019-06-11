"Ложь с первых слов": фигуранты "Нового величия" единогласно не признали свою вину

Все представшие перед судом сегодня, 11 июня, фигуранты уголовного разбирательства по делу "Нового величия" не признали свою вину после того, как было зачитано обвинительное заключение, извещает "МБХ медиа".

Подсудимая Анна Павлика, попавшая в СИЗО ещё несовершеннолетней, сообщила, что не понимает, в чем конкретно её обвиняют.

"У всех все одинаково сказано, непонятно что. Виновной себя не считаю, категорически не согласна. Там с первых слов ложь", - считает девушка.

Вторая фигурантка разбирательства, Мария Дубовик уведомила собравшихся, что не участвовала в создании экстремистского сообщества и идти "против" Основного закона не собиралась.

"Я не согласна, обвинение не понятно. Мне нравится Конституция, нравится, что Россия - светское государство. Что мне может не нравится в Российской Федерации? Прошу суд рассмотреть дело справедливо, по закону", - пояснила она.

Добавим, у обоих девушек за время пребывания в СИЗО сильно ухудшилось состояние здоровья: у Павликовой возникло заболевание, вызывающее бесплодие, у Дубовик нашли опухоль.

Другие фигуранты - юноши - назвали дело "сфабрикованным", аналогично отказавшись считать себя виновными.

"Обвинение абсолютно пустое, хоть и навешано громкими словами", - сказал после суда адвокат Максим Пашков.

Напомним, всего по делу "Нового величия" проходят десять юных россиян. Всех их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. По факту молодые люди вели политическую дискуссию в Telegram-чате и однажды встретились оффлайн. Человека, который предложил юношам и девушкам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе сообщества нет призывов к экстремизму.

Двое фигурантов дела пошли на сделку со следствием и уже осуждены. Признавшему вину Рустаму Рустамову назначили полтора года условно, Павел Ребровский получил 2,5 года колонии общего режима.