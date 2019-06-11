Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:25

"Ложь с первых слов": фигуранты "Нового величия" единогласно не признали свою вину

фото ЗакС политика "Ложь с первых слов": фигуранты "Нового величия" единогласно не признали свою вину

Все представшие перед судом сегодня, 11 июня, фигуранты уголовного разбирательства по делу "Нового величия" не признали свою вину после того, как было зачитано обвинительное заключение, извещает "МБХ медиа".

Подсудимая Анна Павлика, попавшая в СИЗО ещё несовершеннолетней, сообщила, что не понимает, в чем конкретно её обвиняют.

"У всех все одинаково сказано, непонятно что. Виновной себя не считаю, категорически не согласна. Там с первых слов ложь", - считает девушка.

Вторая фигурантка разбирательства, Мария Дубовик уведомила собравшихся, что не участвовала в создании экстремистского сообщества и идти "против" Основного закона не собиралась.

"Я не согласна, обвинение не понятно. Мне нравится Конституция, нравится, что Россия - светское государство. Что мне может не нравится в Российской Федерации? Прошу суд рассмотреть дело справедливо, по закону", - пояснила она.

Добавим, у обоих девушек за время пребывания в СИЗО сильно ухудшилось состояние здоровья: у Павликовой возникло заболевание, вызывающее бесплодие, у Дубовик нашли опухоль.

Другие фигуранты - юноши - назвали дело "сфабрикованным", аналогично отказавшись считать себя виновными.

"Обвинение абсолютно пустое, хоть и навешано громкими словами", - сказал после суда адвокат Максим Пашков.

Напомним, всего по делу "Нового величия" проходят десять юных россиян. Всех их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. По факту молодые люди вели политическую дискуссию в Telegram-чате и однажды встретились оффлайн. Человека, который предложил юношам и девушкам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе сообщества нет призывов к экстремизму.

Двое фигурантов дела пошли на сделку со следствием и уже осуждены. Признавшему вину Рустаму Рустамову назначили полтора года условно, Павел Ребровский получил 2,5 года колонии общего режима.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
18:47 "Дождь": Госдума готовит законопроект о послаблении "антинаркотической" статьи

18:25 Редакция "Медузы" о прекращении дела Голунова: Рады, что власть услышала общество

18:17 Черная речка не хочет апартаментов

17:45 В Горсуде вынесли разные решения по двум похожим делам задержанных на Первомае

17:16 Задержанный за баннер с вопросом о Путине петербуржец рассказал, что его заковали в наручники

17:08 В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова   1

16:42 На содержание приютов для бродячих животных выделят 5 млн рублей   1

16:25 "Ложь с первых слов": фигуранты "Нового величия" единогласно не признали свою вину

16:00 Активисту удалось отсудить у МВД 50 тысяч рублей за своё немотивированное задержание

15:28 Навальный опубликовал расследование про семью подполковника ФСБ, которого связывают с делом Голунова   1

14:54 Матвиенко о деле Голунова: Это либо непрофессионализм, либо головотяпство, либо провокация   3

14:26 Власти Москвы обратятся в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова   4

14:10 Смольный готовит ели и сосны к Новому году

13:59 Вишневский просит метро позволить рассказывать о себе, как Беглову   4

13:42 Горизбирком решил опубликовать на своем сайте информацию о работе ИКМО   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.