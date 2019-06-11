На содержание приютов для бродячих животных выделят 5 млн рублей Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов распорядился выделить из бюджета города 5 млн рублей на обустройство и содержание приютов для безнадзорных животных, уведомляет пресс-служба Смольного. Субсидии предоставят социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе. Предполагается, что выделенные средства приюты получат до конца текущего года. Ранее стало известно о том, что врио губернатора дал поручение обеспечить субсидиями промышленные предприятия, которым необходимо возместить часть затрат на организацию сертификации систем менеджмента. На данные цели заложено 2 млн рублей.



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