В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова

Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС.

Делопроизводство завершено в связи с недоказанностью участия журналиста в инкриминируемом ему преступлении.

"МВД направило в СК материалы внутреннего расследования по действиям сотрудников, задержавших Голунова", - добавил Колокольцев, отметив, что все они ныне отстранены от работы.

"Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены", - подытожил свое послание руководитель МВД.

Напомним, 7 июня, освещая дело Голунова, МВД опубликовало на своем сайте несколько снимков, содержание которых было похоже на лабораторию по производству наркотических веществ. Друзья работника прессы указали на то, что на кадрах изображена не его квартира, после чего в МВД признали, что снимки к Голунову отношения не имеют. Сам он позднее сообщил, что при задержании полицейские применили к нему грубую силу, и никаких наркотиков у него с собой не было.

Журналист-расследователь был заключен под домашний арест по обвинению в сбыте запрещенных веществ. Он всячески отрицал свою вину, а медицинские эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, равно как и в других анализах.

Сегодня, 11 июня, избранную в отношении него меру пресечения упразднят.

Голунов является автором множества резонансных расследований. ЗАКС.Ру подробно рассказал о некоторых из них.