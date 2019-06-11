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17:16

Задержанный за баннер с вопросом о Путине петербуржец рассказал, что его заковали в наручники

фото ЗакС политика Задержанный за баннер с вопросом о Путине петербуржец рассказал, что его заковали в наручники

Участник движений «Весна» и «Открытая Россия» (признана нежелательной на территории РФ) Петр Трофимов, накануне задержанный за вывешивание баннера «Путин сказочный или реальный?» в дни Петербургского международного экономического форума, сообщил ЗАКС.Ру, что на время доставления в отдел полиции его заковали в наручники, а перед тем как завести в камеру заставили раздеться догола.

Трофимов рассказал, что его задерживали неподалеку от собственного подъезда примерно в 6-15 утра, когда он шел на работу. Задержание проводили два человека, один из которых был в полицейской форме.

- Они меня догнали, запыхавшись. Заковали в наручники. Спросили, есть ли у меня с собой наркотики, - вспоминает активист.

Трофимов отметил, что просидел в наручниках всю дорогу, пока его доставляли до 71 отдела полиции. Сообщить о своем задержании он смог только в отделе – активист записал голосовое сообщение друзьям из движения «Весна».

По словам Трофимова, перед тем, как завести его в камеру, полицейские заставили его полностью раздеться. Активист уверяет, что сотрудники не объяснили, зачем это было нужно. Ко второй задержанной участнице «Весны» Александре Лобовиковой такие требования не предъявлялись.

В отношении активистов были составлены протоколы по статьям 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Их продержали в отделении до 22-00, после чего отпустили домой.  На следующий день Петроградский районный суд не стал рассматривать дела активистов «Весны», вернув материалы в полицию.

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