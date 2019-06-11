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18:25

Редакция "Медузы" о прекращении дела Голунова: Рады, что власть услышала общество

фото ЗакС политика Редакция "Медузы" о прекращении дела Голунова: Рады, что власть услышала общество

Редакция нынешнего "работодателя" Ивана Голунова - издания "Медуза" - выступила с коллегиальным заявлением о прекращении в отношении него уголовного делопроизводства о сбыте наркотиков.

Сотрудники СМИ рады тому, что в результате консолидированной борьбы журналистского сообщества и рядовых граждан против чиновничьего беспредела удалось добиться справедливости.

"Все вместе мы сделали невероятное: прекратили уголовное преследование невиновного человека. Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость. Люди, организовавшие силовую операцию против Голунова, не названы. Группа журналистов, которую мы собрали в последние дни, продолжит работу - уже вместе с Иваном. Это только начало, впереди очень много работы - чтобы случившееся никогда не повторилось ни с кем", - манифестирует "Медуза", напоминая о том, что необходимо добиться в московской мэрии согласования акции в его поддержку.

Коллективно поддержали освобожденного от преследования Голунова и в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.

"Справедливость восторжествовала! Призываем соответствующие органы провести тщательное расследование произошедшего и наказать виновных, чтобы подобное больше не повторялось", - призывают в СЖП.

МВД уведомило о прекращении дела о сбыте наркотиков, заведенного в отношении журналиста-расследователя Ивана Голунова, сегодня, 11 июня. Известивший об этом глава ведомства Владимир Колокольцев заявил также, что попросит Владимира Путина уволить генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Помимо прочего от должности отстранены полицейские, задерживавшие журналиста.

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20:07    
Да, активные сотрудники СМИ показали, что "четвёртая власть" в России ещё есть. Но, когда в стране разделение властей склеено коррупцией и страхом перед репрессивными органами, подобное проявление самостоятельности может быть воспринято элитной группировкой, как опасность для себя лично. Теперь стоит ожидать спецопераций "пряника и кнута" против журналистского актива, чисток журналистского корпуса и подавления проявляющих эту самую самостоятельность. Путин и его друзья злопамятны и не любят, когда их пугают. А их реально напугали.

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