Редакция "Медузы" о прекращении дела Голунова: Рады, что власть услышала общество

Редакция нынешнего "работодателя" Ивана Голунова - издания "Медуза" - выступила с коллегиальным заявлением о прекращении в отношении него уголовного делопроизводства о сбыте наркотиков.

Сотрудники СМИ рады тому, что в результате консолидированной борьбы журналистского сообщества и рядовых граждан против чиновничьего беспредела удалось добиться справедливости.

"Все вместе мы сделали невероятное: прекратили уголовное преследование невиновного человека. Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость. Люди, организовавшие силовую операцию против Голунова, не названы. Группа журналистов, которую мы собрали в последние дни, продолжит работу - уже вместе с Иваном. Это только начало, впереди очень много работы - чтобы случившееся никогда не повторилось ни с кем", - манифестирует "Медуза", напоминая о том, что необходимо добиться в московской мэрии согласования акции в его поддержку.

Коллективно поддержали освобожденного от преследования Голунова и в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.

"Справедливость восторжествовала! Призываем соответствующие органы провести тщательное расследование произошедшего и наказать виновных, чтобы подобное больше не повторялось", - призывают в СЖП.

МВД уведомило о прекращении дела о сбыте наркотиков, заведенного в отношении журналиста-расследователя Ивана Голунова, сегодня, 11 июня. Известивший об этом глава ведомства Владимир Колокольцев заявил также, что попросит Владимира Путина уволить генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Помимо прочего от должности отстранены полицейские, задерживавшие журналиста.