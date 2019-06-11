Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:25

Редакция "Медузы" о прекращении дела Голунова: Рады, что власть услышала общество

фото ЗакС политика Редакция "Медузы" о прекращении дела Голунова: Рады, что власть услышала общество

Редакция нынешнего "работодателя" Ивана Голунова - издания "Медуза" - выступила с коллегиальным заявлением о прекращении в отношении него уголовного делопроизводства о сбыте наркотиков.

Сотрудники СМИ рады тому, что в результате консолидированной борьбы журналистского сообщества и рядовых граждан против чиновничьего беспредела удалось добиться справедливости.

"Все вместе мы сделали невероятное: прекратили уголовное преследование невиновного человека. Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость. Люди, организовавшие силовую операцию против Голунова, не названы. Группа журналистов, которую мы собрали в последние дни, продолжит работу - уже вместе с Иваном. Это только начало, впереди очень много работы - чтобы случившееся никогда не повторилось ни с кем", - манифестирует "Медуза", напоминая о том, что необходимо добиться в московской мэрии согласования акции в его поддержку.

Коллективно поддержали освобожденного от преследования Голунова и в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.

"Справедливость восторжествовала! Призываем соответствующие органы провести тщательное расследование произошедшего и наказать виновных, чтобы подобное больше не повторялось", - призывают в СЖП.

МВД уведомило о прекращении дела о сбыте наркотиков, заведенного в отношении журналиста-расследователя Ивана Голунова, сегодня, 11 июня. Известивший об этом глава ведомства Владимир Колокольцев заявил также, что попросит Владимира Путина уволить генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Помимо прочего от должности отстранены полицейские, задерживавшие журналиста.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:47 "Дождь": Госдума готовит законопроект о послаблении "антинаркотической" статьи

17:08 В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова

15:28 Навальный опубликовал расследование про семью подполковника ФСБ, которого связывают с делом Голунова

14:54 Матвиенко о деле Голунова: Это либо непрофессионализм, либо головотяпство, либо провокация

14:26 Власти Москвы обратятся в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

11:48 Адвокаты обжаловали домашний арест Ивана Голунова

10:31 Инициаторы марша в поддержку Голунова предложили мэрии Москвы переговоры в прямом эфире

9:58 На изъятых из квартиры Голунова предметах не нашли его отпечатков пальцев

10 июня, 22:42 "Я/МЫ Иван Голунов": Четвертый день пикетов в поддержку корреспондента "Медузы"

10 июня, 19:09 Передовицу "Коммерсанта" о Голунове полиция в Петербурге назвала "средством агитации"

–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
18:47 "Дождь": Госдума готовит законопроект о послаблении "антинаркотической" статьи

18:25 Редакция "Медузы" о прекращении дела Голунова: Рады, что власть услышала общество

18:17 Черная речка не хочет апартаментов

17:45 В Горсуде вынесли разные решения по двум похожим делам задержанных на Первомае

17:16 Задержанный за баннер с вопросом о Путине петербуржец рассказал, что его заковали в наручники

17:08 В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова   1

16:42 На содержание приютов для бродячих животных выделят 5 млн рублей   1

16:25 "Ложь с первых слов": фигуранты "Нового величия" единогласно не признали свою вину

16:00 Активисту удалось отсудить у МВД 50 тысяч рублей за своё немотивированное задержание

15:28 Навальный опубликовал расследование про семью подполковника ФСБ, которого связывают с делом Голунова   1

14:54 Матвиенко о деле Голунова: Это либо непрофессионализм, либо головотяпство, либо провокация   3

14:26 Власти Москвы обратятся в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова   4

14:10 Смольный готовит ели и сосны к Новому году

13:59 Вишневский просит метро позволить рассказывать о себе, как Беглову   4

13:42 Горизбирком решил опубликовать на своем сайте информацию о работе ИКМО   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.