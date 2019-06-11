"Дождь": Госдума готовит законопроект о послаблении "антинаркотической" статьи

Депутаты собираются внести на рассмотрение нижней палаты федерального парламента проект законотворческой инициативы, предполагающей смягчение уголовного наказания за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом, уведомляет "Дождь", ссылаясь на собственные источники. "Дело Голунова" могло стать "триггером" по ускорению данного процесса.

20 июня состоится заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств при комитете Госдумы по законодательству, в ходе которого будет принято решение о целесообразности внесения законопроекта на обсуждение Госдумы, поделился с "Дождем" депутат Николай Брыкин.

Согласно подготовленному документу, часть 2 228 статьи УК РФ, предусматривающую ответственность за приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере, предлагается сделать более "мягкой", перенеся её из разряда тяжких преступлений в преступления средней тяжести, установив наказание от 2 до 5 лет заключения вместо 3-10. Вместе с тем, параллельно может быть снижен и порог наказания по части 3 данной статьи.

"Существующие положение, когда хранение наркотиков в крупном размере является тяжким преступлением, обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений, но не защищает общество, подменяя борьбу с распространением наркотиков борьбой с потребителями", - полагают авторы законопроекта.

Готовность внести документ на изучение нижней палаты федерального собрания подтвердил в беседе с "Дождем" и глава думского комитета по законодательству, единоросс Павел Крашенинников. Положительно о нем отозвались и в Верховном суде.

Все собеседники "Дождя" не исключили, что дело Голунова может повлиять на скорость принятия инициативы.

МВД уведомило о прекращении дела о сбыте наркотиков, заведенного в отношении журналиста-расследователя Ивана Голунова, сегодня, 11 июня. Известивший об этом глава ведомства Владимир Колокольцев заявил также, что попросит Владимира Путина уволить генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Помимо прочего от должности отстранены полицейские, задерживавшие журналиста.