Голунов свободен. Борьба продолжается

Глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в отношении расследователя «Медузы» Ивана Голунова в связи с недоказанностью участия журналиста в инкриминируемом преступлении. Главный полицейский страны попросил президента Владимира Путина отстранить от должности нескольких руководителей столичного МВД. Однако волна общественного недовольства, поднявшаяся в защиту Голунова, не думает стихать. Организаторы нескольких ранее объявленных акций все равно намерены их провести.

Петербургские журналисты, как и было ранее объявлено, намерены 12 июня встать в одиночные пикеты в районе станции метро «Площадь Восстания». Журналисты требуют наказать ответственных за фабрикацию скандального уголовного дела.

«Мы, петербургские журналисты, считаем, что снять все необоснованные обвинения с Ивана Голунова - это естественно и нормально. Именно потому, что это решение вызывает массовое ликование, мы решили не отменять завтрашнюю акцию. Свободны должны быть все, кому подбрасывают наркотики, а те, кто это делают, должны сидеть в тюрьме!» - говорится в Telegram-канале «МедиаФан Official», в котором ранее появилось объявление о готовящейся акции.

Параллельно с пикетами работников прессы в День России от Гостиного двора планировалось шествие активистов, стихийно объединившихся в группу «Мы Иван Голунов». После новости о решении освободить журналиста «Медузы», группа склонилась к тому, что акцию лучше отменить.

«Скорее всего, ничего не будет», - поделился с ЗАКС.Ру представитель активистов Макар Дьяконов.

В Москве запланированную на 12 июня прогулку в поддержку Голунова попробовали отменить. Несколько организаторов предложили вместо шествия отпраздновать освобождение коллеги, а потом объединить усилия в дальнейших действиях, в том числе по проведению запланированного на 23 июня митинга. Группа журналистов, собравшаяся для завершения расследования Голунова, которое, возможно, стало причиной его преследования, продолжит свою работу.

«Люди, организовавшие силовую операцию против Голунова, не названы. Группа журналистов, которую мы собрали в последние дни, продолжит работу — уже вместе с Иваном. Это только начало, впереди очень много работы — чтобы случившееся никогда не повторилось ни с кем», - передал Telegram-канал «Голунов» заявление журналистов Галины Тимченко, Ивана Колпакова, Дмитрия Муратова, Елизаветы Осетинской и адвоката Сергея Бадамшина.

«Профсоюз журналистов и работников СМИ» решение оставаться дома и праздновать не поддержал. Он выпустил заявление, в котором призвал всех принять участие в запланированном на День России мирном мероприятии-прогулке:

«Мы, все вместе, отвоевали Ивана не затем, чтобы остановиться. В то время как готовится тяжелый приговор по сфальсифицированному делу калининградскому издателю и журналисту Игорю Рудникову, некоторые журналисты продолжают оставаться в заключении или недавно освободились, отбыв заключение из-за своей профессиональной деятельности, «быть практичными» и радоваться, что отпустили невиновного — неуместно».

Сопредседатель профсоюза Павел Никулин рассказал ЗАКС.Ру, что необходимо добиться наказаний для всех причастных к делу Голунову, а также привлечь внимание к другим случаям давления на сотрудников СМИ.

«Есть большой риск, что мы забудем то, с чего все начиналось. Начиналось с того, что мы решили выйти защищать свободу слова. Не верю, что с освобождением Голунова борьба за свободу слова в России окончена. Надо продолжать. Поэтому профсоюз, конечно, завтра выйдет на марш», - прокомментировал Никулин.

Состоится и столичный забег солидарности с Голуновым, намеченный на вечер 11 июня, говорится во встрече мероприятия в Facebook. Его участники также будут требовать наказать всех виновных в аресте.

Молодежное движение «Весна», заявившее о готовности провести 23 июня на площади Ленина в Петербурге митинг солидарности с Голуновым, тоже не намерено забирать из Смольного свое уведомление. На акции они хотят напомнить о других примерах сфабрикованных уголовных дел.

«Нельзя забывать, что Иван — не единственная жертва 228 статьи УК РФ. Такие же дела фабрикуются против десятков простых граждан, активистов и журналистов каждый день. Мы требуем от МВД объяснений случившегося и наказания всех причастных к фабрикации дела Голунова», - говорится в размещенном в соцсетях обращении «Весны».

Члены петербургского отделения Либертарианской партии России анонсировали сначала проведение одиночных пикетов в поддержку Голунова на Невском проспекте вечером 11 июня. Когда стало известно об освобождении журналиста, либертарианцы заявили, что пикеты будут посвящены аресту руководителя предвыборных штабов Навального Леонида Волкова. Волков днем раньше получил 15 суток ареста за петербургскую акцию против повышения пенсионного возраста, которую 9 сентября 2018 года разогнала полиция. Ранее он провел 20 суток за организацию аналогичного митинга в Москве. Арест сторонника Навального оказался в тени истории журналиста «Медузы» и теперь активисты намерены привлечь к нему больше внимания.

«Голунова отпустили, но его случай далеко не единственный. К сожалению, в сети только он освещался так ярко. Хотели бы поддержать остальных, в том числе Леонида Волкова, с которым обошлись достаточно жестко», - объяснила участница ЛПР Марина Мацапулина.

Помимо Москвы и Петербурга, акции солидарности с Голуновым проводили журналисты и общественные активисты в регионах. Наверняка, и их активность в ближайшее время продолжится – одним из требований последних дней, напомним, было расследование и наказание всех заказчиков и исполнителей фабрикации уголовного дела в отношении журналиста.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.