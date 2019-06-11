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20:11

Горизбирком зарегистрировал ещё одного желающего поучаствовать в выборах главы Петербурга

фото ЗакС политика Горизбирком зарегистрировал ещё одного желающего поучаствовать в выборах главы Петербурга

Количество человек, готовых принять участие в борьбе за пост градоначальника Северной столицы, сегодня, 11 июня, стало ещё на одного больше: петербургский Горизбирком зарегистрировал очередного претендента - самовыдвиженца Татьяну Куган.

Таким образом, всего на данном этапе предвыборной гонки участвуют 23 человека. Всем им предстоит пройти муниципальный фильтр. Полный список кандидатов опубликован на сайте ГИК. 

Добавим, в качестве самовыдвиженцев на выборы собираются идти врио губернатора Александр Беглов, временно неработающий бизнесмен Владислав Бузаров, лидер движения "Бездомный дольщик" Александр Головко, экс-омбудсмен Игорь Михайлов, главред газеты "Трезвый Петроград", уличный художник Анатолий Обросков и член Пиратской партии Павел Рассудов. 

Выборы губернатора состоятся в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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