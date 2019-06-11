Горизбирком зарегистрировал ещё одного желающего поучаствовать в выборах главы Петербурга

Количество человек, готовых принять участие в борьбе за пост градоначальника Северной столицы, сегодня, 11 июня, стало ещё на одного больше: петербургский Горизбирком зарегистрировал очередного претендента - самовыдвиженца Татьяну Куган.

Таким образом, всего на данном этапе предвыборной гонки участвуют 23 человека. Всем им предстоит пройти муниципальный фильтр. Полный список кандидатов опубликован на сайте ГИК.

Добавим, в качестве самовыдвиженцев на выборы собираются идти врио губернатора Александр Беглов, временно неработающий бизнесмен Владислав Бузаров, лидер движения "Бездомный дольщик" Александр Головко, экс-омбудсмен Игорь Михайлов, главред газеты "Трезвый Петроград", уличный художник Анатолий Обросков и член Пиратской партии Павел Рассудов.

Выборы губернатора состоятся в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приёму и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга приняла документы о выдвижении у Куган Татьяны Ивановны pic.twitter.com/uzeZUM8N5J — СПбИК (@spbik) 11 июня 2019 г.

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