Собянин поблагодарил МВД за быструю и "беспристрастную" работу по делу Голунова

Столичный мэр Сергей Собянин считает, что московская полиция и сотрудники МВД оперативно сработали, расследуя дело о сбыте наркотиков, фигурантом которого до сегодняшнего дня являлся спецкор "Медузы" Иван Голунов.

"Надо отдать должное ГУВД и МВД: в очень сжатые сроки и беспристрастно проведено расследование по делу Ивана Голунова. Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны. Расследование должно быть продолжено - так же беспристрастно. Я уверен, что так и будет", - написал он в Twitter.

Следует добавить, что оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что по поручению Собянина Московская Автодорожная Инспекция получила в аренду здание, принадлежащее Игорю Медоеву. По данным политика, этот человек является отцом подполковника ФСБ Марата Медоева - силовика, чьи связи с ритуальным бизнесом пытался изучить Голунов.

МВД уведомило о прекращении дела о сбыте наркотиков, заведенного в отношении расследователя Ивана Голунова, сегодня, 11 июня. Известивший об этом глава ведомства Владимир Колокольцев заявил также, что попросит Владимира Путина уволить генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника московского Управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Помимо прочего от должности отстранены полицейские, задерживавшие журналиста.