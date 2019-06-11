Полтавченко и Макаров обыграли волонтеров в баскетбольном матче

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и другие представители власти города сразились с городскими волонтерами в товарищеском баскетбольном матче.

Соревнование, состоявшееся 11 июня, является частью федерального проекта "Доверяй, играя". Проект реализуется при поддержке Общественной палаты РФ. В рамках мероприятия чиновники состязаются в различных видах спорта с активистами добровольческих движений.

В нынешнем матче победу одержала команда Макарова-Полтавченко, разгромив соперников со счетом 42:25.

"Спорт обладает колоссальной объединяющей силой. Это хороший пример здорового образа жизни, дружбы и взаимовыручки, прежде всего, для нашей молодежи. Поэтому развитие массовой физкультуры и спорта является одной из приоритетных задач петербургской власти", - заявил постфактум спортивного мероприятия спикер ЗакСа.

Напомним, последний раз Полтавченко появился с мячом в руках, принимая вызов Рамзана Кадырова, предложившего ему поучаствовать во флешмобе, приуроченном к последним президентским выборам.

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