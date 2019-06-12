Милонов: Результатом дела Голунова должна быть 100% проверка населения на наркотики

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов высказался о деле журналиста "Медузы" Ивана Голунова на петербургском форуме "Свободные люди".



- Результатом этой истории должна быть 100% проверка населения на наркотики, - заявил единоросс.



Из зала ему крикнули:



- А кто тогда будет в Госдуме сидеть?



Также Милонов подчеркнул, что первыми в поддержку Голунова вышли не оппозиционеры, а блогер Кристина Потупчик и редакция Russia today.



Кроме того, депутат упрекнул уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова в том, что тот "ходит по гей-парадам", вместо того, чтобы посещать тюрьмы.



Форум "Свободные люди" начался утром 12 июня в гостинице "Октябрьская". Его лозунг - "От активизма к большим победам".

МВД уведомило о прекращении дела о сбыте наркотиков, заведенного в отношении расследователя Ивана Голунова 11 июня. Известивший об этом глава ведомства Владимир Колокольцев заявил, что попросит Владимира Путина уволить генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника московского Управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Помимо прочего от должности отстранены полицейские, задерживавшие журналиста.

Сергей Еремеев

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