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12:04

Другороссы дерзко "поздравили" Беглова с Днем России

фото ЗакС политика Другороссы дерзко "поздравили" Беглова с Днем России

Оригинальным способом участники незарегистрированной радикальной партии "Другая Россия" поздравили врио губернатора Александра Беглова с Днем России. Активисты повесили на памятник первому мэру города Анатолию Собчаку плакат с надписью: "Беглов, мы с Борей ждем тебя в аду", очевидно, имея в виду также первого российского президента Бориса Ельцина.

"В реальности Беглов некомпетентен, и как был развален Советский Союз, так он разрушит своим «эффективным» управлением наш город. Для Беглова и чиновников Смольного так называемый День России - праздник, для нас - день траура и позора", - пишут другороссы.

В партийном заявлении перечисляются также недостатки управления Бегловым городом: "отвратительная" зимняя уборка, избыточный пиар и "демагогия", "полицейщина" на митингах и уход от диалога с нелояльной частью общества.

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Фотография: "Другая Россия"



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12:27   Игорь  
Сегодня празднует страна:
"Привет с большого бодуна!"
Сказал один чудак известный:
"Россия больше не должна...
Потом чего-то он прикинул
И думать стал про Украину.

Страница 1-ая (всего: 1)
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