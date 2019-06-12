Милонов принял бы участие в митинге за реновацию вместе с Бегловым

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов, отвечая на вопрос, какой митинг он бы поддержал, заявил, что готов посетить акцию за реновацию. По его словам, "было бы конфеткой", если бы такое мероприятие поддержал и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.



Дискуссия о протестной активности в регионе состоялась на форуме "Свободные люди". Спор начался с того, что у Милонова спросили, как он относится к силовому разгону первомайского шествия оппозиции в Петербурге. Депутат ответил, что ему эта тема неинтересна. Демократический Первомай он назвал постановкой.



- Видно, что это был спектакль, - заявил депутат 12 июня на форуме "Свободные люди".



По словам Милонова, "кукловоды", организовавшие этот спектакль, хотели "подложить свинью" Беглову.



Форум "Свободные люди" проходит 12 июня в гостинице "Октябрьская".

Напомним, 1 мая в центре Петербурга полиция задержала более 60 участников согласованного шествия демократической оппозиции за честные выборы. Одной из активисток при этом сломали плечо. Часть людей попала в автозаки за плакаты и лозунги, которые не понравились силовикам, другие – после того, как шествие колонн остановилось, чтобы потребовать освобождения задержанных.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов позже не стал отвечать на вопрос, не хочет ли он извиниться за произошедшее. Вместо этого он обвинил оппозиционеров в том, что те принесли на Первомай оскорбительные плакаты.

Сергей Еремеев

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