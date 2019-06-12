Милонов обвинил сделавших аборты в "пенсионной реформе"

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов, голосовавший за повышение пенсионного возраста для россиян, заявил, что в "пенсионной реформе" виноваты либералы.



Если бы в России было меньше абортов, то было бы больше работающих людей и повышать возраст выхода на пенсию бы не пришлось, объяснил единоросс, выступая на форуме "Свободные люди".



- Те, кто за аборты, будут прокляты, как царь Ирод, - пообещал Милонов.



В рамках форума "Свободные люди" выступят депутаты Госдумы, петербургского Заксобрания и органов местного самоуправления Петербурга и Москвы. Мероприятие проходит под лозунгом "От активизма к большим победам".

Напомним, Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство 3 октября 2018 года. Согласно им, возраст выхода на пенсию увеличивается с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.

Ранее президент неоднократно заявлял, что не допустит повышения пенсионного возраста в России. Но после того, как в стране начались акции протеста против планов правительства провести "пенсионную реформу", Путин попросил народ отнестись к ужесточению законодательства "с понимаем".

Сергей Еремеев

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