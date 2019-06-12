На московском марше в поддержку Голунова начались задержания

На несанкционированном московском марше в поддержку журналиста Ивана Голунова и против подбрасывания наркотиков гражданам случилось первое задержание, передает канал "Настоящее время".

Политических лозунгов и плакатов на акции нет. Людей на Чистых прудах становится все больше, в то время, как предупредительные крики полицейских становятся все громче. Правоохранители просят собравшихся не задерживаться на одном месте и не мешать проходу людей.

На акции замечены журналист Галина Тимченко, член президентского СПЧ Екатерина Шульман, политик Сергей Удальцов.

Голунова задержали 6 июня. По его уверению, ему подбросили наркотики, после чего возбудили в отношении него дело о покушении на сбыт наркотических веществ - по уголовной статье, предусматривающей наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. В ходе задержания к журналисту применили грубую силу.

"Это какой-то чеченский сценарий. Я никогда не мог подумать, что подобное может произойти в центре Москвы", - прокомментировал на марше действия полиции главный редактор "Медузы" Иван Колпаков.

11 июня, после ряда беспрецедентных акций гражданской солидарности и признания самими правоохранителями ошибок и нестыковок в уголовном деле против Голунова оно было прекращено. В тот же день с него сняли электронный браслет - обязательный атрибут такой меры пресечения, как домашний арест.