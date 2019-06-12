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12:27

Журналисты Петербурга организовали протестный флешмоб

фото ЗакС политика Журналисты Петербурга организовали протестный флешмоб

Журналисты Петербурга организовали флешмоб за освобождение всех, кому подбросили наркотики, и за осуждение тех, кто их подбрасывает. Мероприятие проходит 12 июня у метро «Площадь Восстания», передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Журналисты читают у метро газеты, на передовицах которых написано «Я/Мы Иван Голунов». Это же издание журналисты раздают прохожим. Полиция стоит в стороне и не трогает участников флешмоба. Один полицейский сфотографировал пару людей, взял газету и удалился.

Рядом со зданием станции метро "Площадь Восстания" в пикет встал депутат ЗакСа Борис Вишневский. Его плакат содержит в себе требование освободить Олега Сенцова, прекратить преследование карельского историка Юрия Дмитриева и участников признанной террористической и запрещенной в РФ организации "Сеть". Рядом припаркован автозак.

Напомним, 6 июня в Москве полиция задержала журналиста издания Meduza Ивана Голунова. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что обнаружили у него наркотики. Голунов сообщил, что их ему подбросили. Журналисты и активисты организовывали акции в защиту Голунова в разных городах России. Накануне, 11 июня, его отпустили и сняли все обвинения. Министр МВД Владимир Колокольцев заявил, что дело Голунова прекращено. Также министр сообщил, что будет проведено расследование в отношении задержавших журналиста полицейских.

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София Саттарова



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13:56    
Без бомжеватой физиономии кролика ни одно мероприятие, освещаемое СМИ не состоится
Гип-гип ура будущему губернатору!

13:34    
Жаль вишневского. сдохнет скоро. вот и бесится.

Страница 1-ая (всего: 1)
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