В Москве задерживают журналистов "Медузы"

На столичной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержали как минимум двух его коллег по редакции - Илью Жегулева и Андрея Перцева - сообщается на сайте издания. Утверждается, что никакой символики при них не было, одежда была нейтральной, а пресс-карты - не помогли.

Также задержали без применения силы несколько молодых людей, развернувших плакаты со словами "Творческая тусовка против политических репрессий".

Всего на данный момент в Москве задержали уже более 20 человек.

На акции присутствуют знаменитости - писатель Борис Акунин, поэт Лев Рубинштейн, правозащитник Лев Пономарев, политолог и член президентского СПЧ Екатерина Шульман, большое количество известных журналистов. Появлялись сведения о том, что поддержать Голунова вышел политик Сергей Удальцов, которому запрещено в связи с судимостью посещать митинги, но сотрудники управления "Э" быстро увели его "в сторонку".

Голунова задержали 6 июня. По его уверению, ему подбросили наркотики, после чего возбудили в отношении него дело о покушении на сбыт наркотических веществ - по уголовной статье, предусматривающей наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. В ходе задержания к журналисту применили грубую силу.

11 июня, после ряда беспрецедентных акций гражданской солидарности и признания самими правоохранителями ошибок и нестыковок в уголовном деле против Голунова оно было прекращено. В тот же день с него сняли электронный браслет - обязательный атрибут такой меры пресечения, как домашний арест.