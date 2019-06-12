Задержания на "марше Голунова" в Москве стали более грубыми, задержан Навальный

Перекрыв Трубную площадь в Москве и проход к главному зданию МВД, сотрудники ОМОН и Росгвардии стали грубо задерживать журналистов, пожилых женщин, выдергивая людей из толпы по случайному принципу. Все это происходит в рамках несанкционированного марша в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Силовикам кричат "Позор". Особенное возмущение толпы вызвало задержание женщин преклонного возраста, которые стали кричать и плакать.

В ходе акции задержан также политик Алексей Навальный.

Всего, по данным "ОВД-Инфо", задержано уже почти сто участников московской демонстрации.

Голунова задержали 6 июня. По его уверению, ему подбросили наркотики, после чего возбудили в отношении него дело о покушении на сбыт наркотических веществ - по уголовной статье, предусматривающей наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. В ходе задержания к журналисту применили грубую силу.

11 июня, после ряда беспрецедентных акций гражданской солидарности и признания самими правоохранителями ошибок и нестыковок в уголовном деле против Голунова оно было прекращено. В тот же день с него сняли электронный браслет - обязательный атрибут такой меры пресечения, как домашний арест.