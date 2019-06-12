Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

14:17

Шульман не понимает, почему десятки гуляющих москвичей "кидают" в автозаки

фото ЗакС политика Шульман не понимает, почему десятки гуляющих москвичей "кидают" в автозаки

В ходе несогласованного московского марша в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, ставшего жертвой полицейской провокации, член президентского совета по правам человека, политолог Екатерина Шульман рассказала RTVi о том, как она видит достаточно жестокий разгон уличной акции 12 июня, в День России.

"Конституция - это закон прямого действия, люди имеют право находиться на улице мирно, без оружия. Сегодня праздничный день, я не понимаю, чем эти люди отличаются от других празднующих: у них нет плакатов, никаких с собой опасных предметов, никто никаких бутылок не бросает и ничего не поджигает". - выразила она свое несогласие и недоумение относительно действий сотрудников ОМОН и Росгвардии.

Поскольку правовых и как минимум рациональных поводов для задержания людей, с ее точки зрения, не имеется, то есть надежда на отсутствие административного судопроизводства в отношении задержанных в дальнейшем.

Зачем им надо говорить "разойдитесь?". А если они не хотят расходиться, а праздновать они хотят? Это публичное пространство, мы все имеем право здесь находиться, и здесь, и там, и где угодно. Надеюсь, что большую часть отпустят без протоколов, потому что я вообще не понимаю, на каком основании их задержали.

Екатерина Шульман

В ходе демонстрации, начавшейся в полдень и продолжающейся по сию минуту, в Москве задержали более ста ее участников. Среди них есть журналисты, которым при общении с силовиками не помогли профессиональные удостоверения. 

Голунова задержали 6 июня. По его уверению, ему подбросили наркотики, после чего возбудили в отношении него дело о покушении на сбыт наркотических веществ - по уголовной статье, предусматривающей наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. В ходе задержания к журналисту применили грубую силу.

11 июня, после ряда беспрецедентных акций гражданской солидарности и признания самими правоохранителями ошибок и нестыковок в уголовном деле против Голунова оно было прекращено. В тот же день с него сняли электронный браслет - обязательный атрибут такой меры пресечения, как домашний арест.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:24    
Шульман придуривается, что понять не может...Известно же, что все гос.перевороты, кровавые майданы начинаются с мирных шествий, перерастающие затем в бунты, а после в вооружённые мятежи, восстания!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
14:17 Шульман не понимает, почему десятки гуляющих москвичей "кидают" в автозаки

13:52 Москвичи продолжают протестовать на подступах к зданию ГУ МВД

13:09 Милонов обвинил сделавших аборты в "пенсионной реформе"

13:06 Задержания на "марше Голунова" в Москве стали более грубыми, задержан Навальный   1

12:44 Муниципал: "Навальнисты" нашли нарушения в госзакупках МО Рыбацкое и МО Обуховский

12:42 В Москве задерживают журналистов "Медузы"   1

12:27 Журналисты Петербурга организовали протестный флешмоб   2

12:23 На московском марше в поддержку Голунова начались задержания

12:12 Шевченко сравнил царскую Россию с современной

12:04 Другороссы дерзко "поздравили" Беглова с Днем России   1

11:34 Милонов принял бы участие в митинге за реновацию вместе с Бегловым   3

11:20 Профессор Соловей предложил унифицировать протестную символику   1

10:46 Милонов: Результатом дела Голунова должна быть 100% проверка населения на наркотики   2

10:32 Льва Пономарева в очередной раз оштрафовали на 300 тысяч рублей

10:28 Ройзман: Подбросить наркотики - это тоже сбыт

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.