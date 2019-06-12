Шульман не понимает, почему десятки гуляющих москвичей "кидают" в автозаки

В ходе несогласованного московского марша в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, ставшего жертвой полицейской провокации, член президентского совета по правам человека, политолог Екатерина Шульман рассказала RTVi о том, как она видит достаточно жестокий разгон уличной акции 12 июня, в День России.

"Конституция - это закон прямого действия, люди имеют право находиться на улице мирно, без оружия. Сегодня праздничный день, я не понимаю, чем эти люди отличаются от других празднующих: у них нет плакатов, никаких с собой опасных предметов, никто никаких бутылок не бросает и ничего не поджигает". - выразила она свое несогласие и недоумение относительно действий сотрудников ОМОН и Росгвардии.

Поскольку правовых и как минимум рациональных поводов для задержания людей, с ее точки зрения, не имеется, то есть надежда на отсутствие административного судопроизводства в отношении задержанных в дальнейшем.

Зачем им надо говорить "разойдитесь?". А если они не хотят расходиться, а праздновать они хотят? Это публичное пространство, мы все имеем право здесь находиться, и здесь, и там, и где угодно. Надеюсь, что большую часть отпустят без протоколов, потому что я вообще не понимаю, на каком основании их задержали. — Екатерина Шульман

В ходе демонстрации, начавшейся в полдень и продолжающейся по сию минуту, в Москве задержали более ста ее участников. Среди них есть журналисты, которым при общении с силовиками не помогли профессиональные удостоверения.

Голунова задержали 6 июня. По его уверению, ему подбросили наркотики, после чего возбудили в отношении него дело о покушении на сбыт наркотических веществ - по уголовной статье, предусматривающей наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. В ходе задержания к журналисту применили грубую силу.

11 июня, после ряда беспрецедентных акций гражданской солидарности и признания самими правоохранителями ошибок и нестыковок в уголовном деле против Голунова оно было прекращено. В тот же день с него сняли электронный браслет - обязательный атрибут такой меры пресечения, как домашний арест.