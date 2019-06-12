Амосов готов принять на работу Головко, если станет губернатором

Депутат Заксобрания Петербурга и кандидат в губернаторы региона Михаил Амосов 12 июня на форуме "Свободные люди" заявил, что видит в качестве потенциального сотрудника городской администрации лидера движения "Бездомный дольщик" Александра Головко.

Амосов отметил, что давно сотрудничает с "Бездомным дольщиком", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Головко, напомним, тоже подал документы для участия в губернаторских выборах в числе других 23 претендентов.

Лидер движения "Бездомный дольщик" прославился 16 сентября, когда на организованный им митинг по предварительной договоренности пришли участники акции против повышения пенсионного возраста. Головко вел тот митинг, пытался руководить полицией, время от времени прерывал выступающих, ругался в микрофон матом и включал группу Children of Bodom в перерывах между речами со сцены.

Сергей Еремеев

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