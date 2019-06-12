Ройзман о задержаниях в Москве: "Власть работает на Навального"

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал ЗАКС.Ру массовые задержания участников мирного "марша Голунова" в Москве против репрессий в отношении журналистов и политактивистов.

- Совершенно невынужденная жестокость. Навальному пытаются вменить организацию, но он точно не был организатором, и это все понимают. Они сейчас работают на Навального, расширяют его электоральную базу и поднимают его авторитет. Я думаю, они просто не понимают, как себя вести. Действия дикие и несогласованные между собой, выглядят они растерянно и трусливо, - заявил Ройзман.

Он также добавил, что шествие 12 июня и реакция на него властей доказали, что протест против политрепрессий будет только нарастать.

"Марш Голунова" в Москве был запланирован на 12 июня как ответ журналистского сообщества и неравнодушных граждан на уголовное преследование корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняли в сбыте наркотиков. Мэрия столицы мирное шествие не согласовала. Вечером 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в отношении Голунова в связи с недоказанностью участия журналиста в инкриминируемом преступлении. Часть организаторов марша заявила об отмене акции. Тем не менее, многие москвичи пожелали мирно выйти на прогулку в поддержку Голунова и выступить против репрессий в отношении журналистов и политактивистов.

По данным МВД, на акции было задержано более 200 человек. Силовики насчитали 1200 участников акции, присутствующие считают эти данные заниженными. Полиция проводила жестокие задержания с применением грубой силы и удушающих приемов. Одного из задержанных ударили головой об столб, видео инцидента выложил канал RTVI. В автозаки помимо участников акции попали случайные прохожие, пожилые и несовершеннолетние граждане и сотрудники СМИ, имевшие при себе редакционные задания. Алексей Навальный, не состоявший в числе инициаторов шествия, был задержан вскоре после своего появления на мероприятии. Как написал сам политик в Twitter, его обвиняют в организации несанкционированной акции.