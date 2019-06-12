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Медиатека

15:14

«Я/Мы Иван Голунов»: Журналисты Петербурга выступили против сфабрикованных дел

Несмотря на то, что дело в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова 11 июня было прекращено, петербургские журналисты решили все же выйти на запланированную акцию. Они организовали флэшмоб против сфабрикованных дел и за наказание тех, кто эти дела создает. Акция прошла у станции метро «Площадь Восстания» на Невском проспекте в День России 12 июня.

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Журналисты принесли на акцию специальный выпуск газеты о деле Голунова и с его расследованием. На передовице газеты напечатано «Я/Мы Иван Голунов». Журналисты читали выпуски так, чтобы первая полоса была повернута к прохожим. Также участники флешмоба раздавали газеты идущим мимо людям, выкрикивая «Эксклюзивный выпуск», «Бесплатная газета», «Расследование Ивана Голунова». На небольшом участке улицы собралось около 50-70 человек.

Недалеко от участников медиафлешмоба стояли полицейские, но журналистов не трогали. Дальше, у гостиницы «Октябрьская», в боевой готовности ожидали несколько автозаков. Только в начале флешмоба к участникам подошли двое полицейских, один из них сфотографировал журналистов с газетами в руках и взял себе один выпуск. 

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Прохожие проявляли интерес к акции: просили газету, спрашивали, кто такой Голунов и что случилось. Журналисты рассказывали им о произошедшей истории и благодарили тех, кто попросил себе газету. 

Участники акции выстроились в линию с выпусками в руках. Они ничего не скандировали и призывали только почитать газету. Перед собравшимися вышел мужчина и начал громко выкрикивать требования об отставке президента России Владимира Путина. Две участницы акции отвели мужчину в сторону и попросили не выкрикивать никаких лозунгов, с недоумением, но он послушался.

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У входа в метро «Площадь Восстания» одиночный пикет устроил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Он требовал освободить украинского режиссера Олега Сенцова, краеведа Юрия Дмитриева и других политических заключенных.

С одиночными пикетами встали несколько активистов и на Невском проспекте. К ним сразу подошли полицейские и попросили документы, но зажержаний проводить не стали. Вставших рядом друг с другом двух пикетирующих полицейские предупредили о незаконности акции, так как между ними не было 50 метров. Активисты свернули свои плакаты, одна из них позже встала с пикетом чуть дальше.

Других претензий к участникам флэшмоба у полиции в Петербурге не было. Мероприятие прошло без задержаний.

В Москве же аналогичная акция проходила совершенно иначе - титул столицы жестоких задержаний перешел от Петербурга Москве. Там журналисты и активисты решили устроить мирный марш от Чистых прудов с требованием расследовать сфабрикованные уголовные дела, реформировать статью 228 Уголовного кодекса и освобождить невиновных.

По данным МВД, на 14:30 часов, в столице задержано более 200 человек. Среди них корреспондент «Коммерсанта» Роман Дорофеев, корреспондент «Новой газеты» Никита Гирин, оппозиционер Алексей Навальный и другие. 

Напомним, Голунова задержали в Москве 6 июня, но его близким стало об этом известно в ночь на 7 июня. Полицейские заявили, что при обыске журналиста у него нашли наркотики и обвинили его в сбыте наркотиков. Голунов отрицал все обвинения и сообщил, что наркотики ему подбросили. В деле было много нестыковок. В частности, опубликованные полицией фотографии якобы из квартиры Голунова, оказались фотографиями из другого дела. Журналистское сообщество вступилось за своего коллегу - в разных городах России начали проходить одиночные пикеты в поддержку Голунова, протестующие требовали освободить журналиста. Накануне, 11 июня, министр МВД Владимир Колокольцев заявил, что дело против Голунова закрыто, все обвинения сняты и его отпускают из под домашнего ареста. Часть организаторов заявила об отмене своих акций. Тем не менее, многие пожелали не отказываться от запланированных на 12 июня мероприятий и требовать уже освобождения и других заключенных по сфабрикованным делам, а также выразить свой протест против репрессий в отношении журналистов и политактивистов.


текст: София Саттарова / фото: Екатерина Хабидулина



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