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15:42

Шевченко: Шансы Собянина стать президентом сейчас уменьшаются с каждым часом

фото ЗакС политика Шевченко: Шансы Собянина стать президентом сейчас уменьшаются с каждым часом

Лидер фракции КПРФ в Заксобрании Владимирской области, журналист Максим Шевченко в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что жесткое поведение полиции на московской акции в поддержку Ивана Голунова и других преследуемых сотрудников СМИ может быть связано с борьбой конкурентов против мэра столицы Сергея Собянина.

- Собянин показал свою слабость в истории с Голуновым и на него набросились конкурирующие группировки. Они просто заталкивают его руками и ногами в образ злодея, тирана и узурпатора. Шансы Собянина стать в 2024 году президентом России сейчас уменьшаются с каждым часом, - отметил Шевченко в кулуарах форума "Свободные люди" в Петербурге.

Он также допустил, что власть 12 июня прибегла к силовому сценарию, поскольку не понимала, как нужно себя вести в сложившейся ситуации.

- У власти истерика, она не знает, как реагировать. А когда у власти паника и нет сценария, она всегда выбирает силовое решение, предпочитает спрятаться за ОМОНовцев, - добавил журналист.

Людей, вышедших на несогласованную акцию, несмотря на призывы нескольких известных журналистов остаться дома и отпраздновать, Шевченко назвал солью земли и настоящими лидерами России.

"Марш Голунова" в Москве был запланирован на 12 июня как ответ журналистского сообщества и неравнодушных граждан на уголовное преследование корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняли в сбыте наркотиков. Мэрия столицы мирное шествие не согласовала. Вечером 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в отношении Голунова в связи с недоказанностью участия журналиста в инкриминируемом преступлении. Часть организаторов марша заявила об отмене акции. Тем не менее, многие москвичи пожелали мирно выйти на прогулку в поддержку Голунова и выступить против репрессий в отношении журналистов и политактивистов. 

По данным МВД, на акции было задержано более 200 человек. Силовики насчитали 1200 участников акции, присутствующие считают эти данные заниженными. Полиция проводила жестокие задержания с применением грубой силы и удушающих приемов. Одного из задержанных ударили головой об столб, видео инцидента выложил канал RTVI. В автозаки помимо участников акции попали случайные прохожие, пожилые и несовершеннолетние граждане и многочисленные сотрудники СМИ, имевшие при себе удостоверения и редакционные задания. 

Сергей Еремеев

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16:07    
Акция не согласована! Власть её законно и легко(!!!) разогнала! В чём слабость то власти? Бред!!! Очередные хотелки и фантазии Шевченко!

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