"Сказочный пудинг" на площади Ленина собрал несколько десятков петербуржцев

Напротив Финляндского вокзала состоялась санкционированная исполнительной властью уличная протестная акция под названием "Сказочный пудинг". В импровизированном загоне из металлических заборов, вход в который преграждали металлоискатели, под пристальным вниманием полицейских собралось менее ста человек, значительную часть которых составили городские журналисты и блогеры.

Наиболее ярким событием флешмоба стало выступление эксцентричного петербургского активиста Вадима Казака, который кричал в мегафон, удерживая его связанными длинной цепью руками. За его спиной двое помощников держали черно-красный плакат с надписью: "Грядет революция духа!".

В своей речи Казак признался, что является самым молодым из присутствующих - не по возрасту, а по опыту политической борьбы - и учится политике у тех, кого уважает: "Открытой России", движения "Весна", активистов "бессрочного протеста". По его словам, больше всего его беспокоит то, что его 15-летняя дочь из-за того, что "Владимир Путин за 20 лет правления "насадил здесь сплошную ложь и беззаконие", не верит в светлое будущее страны и настроена как можно скорее эмигрировать.

После того, как гражданским сопротивлением удалось добиться освобождения журналиста Ивана Голунова, Казак призвал точно так же добиться вызволения политика Леонида Волкова из спецприемника. "Посадок" за свои частые акции Казак не боится. По его словам, чем чаще его будут штрафовать или арестовывать, тем больше будет протестных выступлений в его исполнении.

После его энергичной речи и без того малочисленная публика начала постепенно расходиться. Один из организаторов, реагируя на ее поведение, сказал, что акция продолжится, пока останутся хотя бы два человека и что численность не является самоцелью устроителей флешмоба.