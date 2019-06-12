Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:09

"Сказочный пудинг" на площади Ленина собрал несколько десятков петербуржцев

фото ЗакС политика "Сказочный пудинг" на площади Ленина собрал несколько десятков петербуржцев

Напротив Финляндского вокзала состоялась санкционированная исполнительной властью уличная протестная акция под названием "Сказочный пудинг". В импровизированном загоне из металлических заборов, вход в который преграждали металлоискатели, под пристальным вниманием полицейских собралось менее ста человек, значительную часть которых составили городские журналисты и блогеры.

Наиболее ярким событием флешмоба стало выступление эксцентричного петербургского активиста Вадима Казака, который кричал в мегафон, удерживая его связанными длинной цепью руками. За его спиной двое помощников держали черно-красный плакат с надписью: "Грядет революция духа!".

В своей речи Казак признался, что является самым молодым из присутствующих - не по возрасту, а по опыту политической борьбы - и учится политике у тех, кого уважает: "Открытой России", движения "Весна", активистов "бессрочного протеста". По его словам, больше всего его беспокоит то, что его 15-летняя дочь из-за того, что "Владимир Путин за 20 лет правления "насадил здесь сплошную ложь и беззаконие", не верит в светлое будущее страны и настроена как можно скорее эмигрировать.

После того, как гражданским сопротивлением удалось добиться освобождения журналиста Ивана Голунова, Казак призвал точно так же добиться вызволения политика Леонида Волкова из спецприемника. "Посадок" за свои частые акции Казак не боится. По его словам, чем чаще его будут штрафовать или арестовывать, тем больше будет протестных выступлений в его исполнении.

После его энергичной речи и без того малочисленная публика начала постепенно расходиться. Один из организаторов, реагируя на ее поведение, сказал, что акция продолжится, пока останутся хотя бы два человека и что численность не является самоцелью устроителей флешмоба.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:45    
Почему никак не отражена роль Вишневского в организации акции протеста?!

16:34    
Всю эту пригожинскую мразь надо грузить под лай караульных собак в телячьи вагоны и отправлять на просторы Сибири по местам отсидок антисоветчиков! Не пойму, а что власть медлит с этим?

16:21    
Всю эту прозападную мразь надо грузить под лай караульных собак в телячьи вагоны и отправлять на просторы Сибири по местам отсидок антисоветчиков! Не пойму, а что власть медлит с этим?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
20:04 На митинге в честь Дня России освистали губернатора Архангельской области

19:49 В Калининском районе состоялся народный сход за строительство нового роддома

19:19 У Гостиного двора потребовали "заняться" силовиками, преследовавшими Голунова

18:58 Члены ОНК проверяют условия, в которых находятся задержанные на московском марше   1

18:33 На прием в Кремле попала девушка в футболке с именем Голунова на груди

18:18 В День России Twitter Медведева взломали хакеры

18:06 Участники форума "Свободные люди" выразили протест против разгона шествия в Москве   2

17:35 В честь Дня России Беглов вручил паспорта юным горожанам   1

17:16 Перед судом Навальный переночует в отделе полиции   2

17:05 Архангельским погорельцам предоставят временное жилье

16:52 Гудков о разгоне московского шествия: Отступили на шаг - оттолкнут на десять   4

16:27 На протестной акции в Москве задержали свыше 400 человек, среди них - журналисты   2

16:09 "Сказочный пудинг" на площади Ленина собрал несколько десятков петербуржцев   3

15:42 Шевченко: Шансы Собянина стать президентом сейчас уменьшаются с каждым часом   3

15:14 «Я/Мы Иван Голунов»: Журналисты Петербурга выступили против сфабрикованных дел

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.