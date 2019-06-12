Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:27

На протестной акции в Москве задержали свыше 400 человек, среди них - журналисты

фото ЗакС политика На протестной акции в Москве задержали свыше 400 человек, среди них - журналисты

На марше в защиту журналиста Ивана Голунова и против фабрикаций уголовных дел в центре Москвы задержали более 400 граждан, пишет "ОВД-Инфо".

В планы участников несанкционированного шествия входило достичь здания столичного ГУ МВД по адресу Петровка, 38 и провести возле него митинг. Однако в самом начале пути сотрудники ОМОН и Росгвардии стали действовать решительно, сначала вежливо задерживая демонстрантов, а после, оцепив Трубную площадь, все чаще применяя грубую физическую силу. 

Среди задержанных оказались журналист "Ведомостей" Виталий Полевой, корреспондент "Эха Москвы" Евгений Снегов и главный редактор "МБХ Медиа" Вероника Куцылло, которых, по последним данным, отпустили без составления протокола, а также специальный корреспондент "Новой газеты" Илья Азар. Последнего, по данным "Медиазоны", пока не принимают в ОВД, поскольку отделы переполнены.

Поводом для акции стало задержание постоянного автора "Медузы" Ивана Голунова 6 июня. По его утверждению, ему подбросили наркотики, после чего возбудили в отношении него дело о покушении на сбыт наркотических веществ - по уголовной статье, предусматривающей наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. В ходе задержания к журналисту применили грубую силу.

11 июня, после ряда беспрецедентных акций гражданской солидарности и признания самими правоохранителями ошибок и нестыковок в уголовном деле против Голунова оно было прекращено. В тот же день с него сняли электронный браслет - обязательный атрибут такой меры пресечения, как домашний арест.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:42    
16:39 Ты еще от освобождения Голунова не отмылся, засранец, а все туда же, говном в людей плюнуть.

16:39    
Всем задержанным выдать бы по тачке, рукавицам, совковой лопате и отправить лет на десять поработать бесплатно на урановые рудники во благо России и россиян!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
20:04 На митинге в честь Дня России освистали губернатора Архангельской области

19:49 В Калининском районе состоялся народный сход за строительство нового роддома

19:19 У Гостиного двора потребовали "заняться" силовиками, преследовавшими Голунова

18:58 Члены ОНК проверяют условия, в которых находятся задержанные на московском марше   1

18:33 На прием в Кремле попала девушка в футболке с именем Голунова на груди

18:18 В День России Twitter Медведева взломали хакеры

18:06 Участники форума "Свободные люди" выразили протест против разгона шествия в Москве   2

17:35 В честь Дня России Беглов вручил паспорта юным горожанам   1

17:16 Перед судом Навальный переночует в отделе полиции   2

17:05 Архангельским погорельцам предоставят временное жилье

16:52 Гудков о разгоне московского шествия: Отступили на шаг - оттолкнут на десять   4

16:27 На протестной акции в Москве задержали свыше 400 человек, среди них - журналисты   2

16:09 "Сказочный пудинг" на площади Ленина собрал несколько десятков петербуржцев   3

15:42 Шевченко: Шансы Собянина стать президентом сейчас уменьшаются с каждым часом   3

15:14 «Я/Мы Иван Голунов»: Журналисты Петербурга выступили против сфабрикованных дел

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.