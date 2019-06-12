На протестной акции в Москве задержали свыше 400 человек, среди них - журналисты

На марше в защиту журналиста Ивана Голунова и против фабрикаций уголовных дел в центре Москвы задержали более 400 граждан, пишет "ОВД-Инфо".

В планы участников несанкционированного шествия входило достичь здания столичного ГУ МВД по адресу Петровка, 38 и провести возле него митинг. Однако в самом начале пути сотрудники ОМОН и Росгвардии стали действовать решительно, сначала вежливо задерживая демонстрантов, а после, оцепив Трубную площадь, все чаще применяя грубую физическую силу.

Среди задержанных оказались журналист "Ведомостей" Виталий Полевой, корреспондент "Эха Москвы" Евгений Снегов и главный редактор "МБХ Медиа" Вероника Куцылло, которых, по последним данным, отпустили без составления протокола, а также специальный корреспондент "Новой газеты" Илья Азар. Последнего, по данным "Медиазоны", пока не принимают в ОВД, поскольку отделы переполнены.

Поводом для акции стало задержание постоянного автора "Медузы" Ивана Голунова 6 июня. По его утверждению, ему подбросили наркотики, после чего возбудили в отношении него дело о покушении на сбыт наркотических веществ - по уголовной статье, предусматривающей наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. В ходе задержания к журналисту применили грубую силу.

11 июня, после ряда беспрецедентных акций гражданской солидарности и признания самими правоохранителями ошибок и нестыковок в уголовном деле против Голунова оно было прекращено. В тот же день с него сняли электронный браслет - обязательный атрибут такой меры пресечения, как домашний арест.