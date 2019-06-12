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16:52

Гудков о разгоне московского шествия: Отступили на шаг - оттолкнут на десять

фото ЗакС политика Гудков о разгоне московского шествия: Отступили на шаг - оттолкнут на десять

Как и многие публичные фигуры, возмутившиеся арестом журналиста "Медузы" Ивана Голунова и благополучно и скоротечно для него завершившегося, политик Дмитрий Гудков оценил это событие сквозь призму последующей за ним акции в поддержку Голунова. В свою очередь, уличное мероприятие подарило Гудкову впечатления, противоположные тем, которые принесло освобождение журналиста 11 июня, поскольку в Москве задержали более 400 человек. Вчерашняя радость некоторых "общественников", полагает он, была преждевременной, а жестокость правоохранителей - предсказуемой.

"Силовики не готовы отступать. Мы смогли отбить одного, но скольких потеряем, где гарантия, что обойдется без уголовных дел? И кто тогда напишет про узников Петровки «я/мы»? В полицейском государстве действует лагерная логика. Отступили на шаг — оттолкнут на десять", - сформулировал политик мысль в своем Facebook.

Будучи участником шествия, он утверждает, что людей в толпе хватали в буквальном смысле слова "наугад" и откровенно ни за что.

"Не нужно было ничего кричать, носить эмблемы или даже дерзко смотреть. Задача у полиции была одна: показать, что они здесь власть. Испуганные сопротивлением общества силовики, загнанные в угол и от того особенно опасные", - отметил демократ.

Среди задержанных оказались выполнящие свои редакционные задания журналисты, часть которых вскоре отпустили.

6 июня Голунову подбросили наркотики, после чего против него возбудили уголовное дело по тяжкой статье. За неимением доказательств вины журналиста-расследователя и под общественным давлением дело закрыли спустя пять дней.

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19:09    
17:47 Росгвардия работает по приказу и за оплату. Вопрос о "земле" и "госдепе" стоит только в твоём воображении. А кто из росгвардейцев и что будет делать, если всё встанет на грань - никто не знает, даже их непосредственное начальство.

19:04    
17:38 Чё, врать-то? При Ельцине демонстрации туда-сюда без конца ходили. И никто их не разгонял, если сами демонстранты не громили и не [цензура]иганили.

17:47    
В Росгвардии 350 тысяч(!!!) защитников Отечества от прозападных гадов! Потому американским подстилкам надо валить На Запад, пока не поздно...Как поёт Юлия Чичерина: "Это наша земля, и ни шагу назад"! Это РУССКАЯ земля, потому агенты Госдепа, вроде Гудкова, получат здесь по морде!

17:38    
ЕБН уже бы с танков долбал...

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